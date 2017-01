Afrique: CAN 2017 - La Tunisie très locale et sans surprise (groupe B)

A neuf jours d'un duel fratricide face aux Fennecs d'Algérie, les Aigles n'ont toutefois pas que des certitudes avec une défense à cinq pas toujours rassurante. Et face aux attaques sénégalaise et algérienne cela pourrait se payer très cher. Notons également que Wahbi Khazri souffre de la cheville et pourrait être diminué face au Zimbabwe.

Mais surtout avec un effectif presque au complet. Henryk Kasperczak, l'expérimenté sélectionneur des Aigles (il avait disputé la finale 1996 avec la... Tunisie) a, en effet, rappelé in extremis le talentueux Msakni, qui rejoint Abdennour, Khelifa et Khazri dans la catégorie des valeurs sûres.

Quarts-de-finalistes en 2015, les Aigles de Carthage se présentent au Gabon avec un groupe composé d'une majorité de joueurs issus du championnat local (14, soit 3 de plus qu'en 2015). Mais les stars étrangères sont bien présentes, à l'image d'Abdennour, Msakni, Khalifa et Khazri.

