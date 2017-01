Congo-Brazzaville: Sénat - Quarante - six projets de lois adoptés en 2016

A la faveur de la cérémonie d'échange de vœux, la première secrétaire du Sénat, Philomène Fouty Soungou a annoncé qu'au cours de l'année 2016, les sénateurs ont examiné quarante-six projets et deux propositions de lois.

Selon elle, l'année qui vient de s'achever a été très riche sur le plan de la production parlementaire et celle qui vient de commencer recèle des enjeux et des défis, eu égard, a-t-elle relevé, aux contraintes financières.

Prenant la parole à son tour, le président du Sénat, André Obami-Itou, a indiqué que le travail assidu et acharné constitue le seul moyen de conjurer les incertitudes socio-économiques marquant l'année qui vient de commencer.

« L'année 2017, est une année électorale avec les législatives, les locales et les sénatoriales. Dans ce cadre, notre souhait le plus ardent est que ces échéances électorales se déroulent dans la paix et la sécurité », a-t-il déclaré.

Au cours de cette nouvelle année, a-t-il renchéri, malgré l'amenuisement des ressources budgétaires de l'institution, le Sénat va s'atteler à : assurer son fonctionnement normal ; poursuivre l'assistance médicale des sénateurs ; déployer des rapporteurs spéciaux pour la poursuite du contrôle de l'action gouvernementale et améliorer les conditions de travail des commissions permanentes et des collaborateurs.

André Obami-Itou a invité, à cet effet, les sénateurs et autres collaborateurs à intérioriser les orientations du président de la République contenues dans son message de vœux du 31 décembre 2016, à savoir : « 2017, sera de ce fait, l'année de la rigueur et de la vérité. Rigueur et vérité pour l'adoption des mesures économiques plus fortes, susceptibles d'accélérer la mise en œuvre, sans atermoiement, des réformes portées par la marche vers le développement ».