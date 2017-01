Mali: Opération recrutement dans les armées

Le ministère malien de la Défense précise que ce recrutement massif vise à reconstituer une armée véritablement nationale. C'est vrai que sur le terrain, face à l'ennemi, l'armée malienne a vécu des moments laborieux. Les groupes rebelles et jihadistes ont pris rapidement le contrôle du nord du Mali en 2012, avant d'être stoppés un an après par l'armée française, alors qu'ils descendaient vers le centre.

Les 5 000 jeunes à recruter seront originaires de toutes les régions administratives du Mali et d'ailleurs les opérations de sélection se feront de manière décentralisée dans tout le pays. Rigueur et transparence devront marquer les recrutements.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.