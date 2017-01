Ile Maurice: Port-Louis - Une importante banque achète la Plantation House

Ces deux entités étaient la propriété de la Sugar Association Building Ltd (SABL), jusqu'à sa dissolution en 2015. La SABL avait pour principaux actionnaires les compagnies membres de la MSPA, qui y avait installé le Joint Economic Council, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture et la Mauritius Employers' Federation.

Un bordereau de vente a été paraphé et un acompte a été payé en décembre, dit-on. D'ores et déjà, on sait que la Plantation House, jadis un centre décisionnel du secteur privé à Maurice, appartiendra à une institution bancaire de l'île avant la fin du premier trimestre 2017; le temps de réunir tous les éléments du dossier.

C'est confirmé ! La Plantation House et la maison coloniale la jouxtant, sises à la Place d'Armes, Port-Louis, ont été acquises par une importante institution bancaire mauricienne. Le montant de la transaction se situe entre Rs 120 millions et Rs 180 millions, nous indique une source proche du dossier.

