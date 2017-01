Burkina Faso: Procès des militaires burkinabé - Le caporal Madi Ouédraogo accuse Isaac Zida

Absence d'un témoin capital, incohérence dans certains faits, pour les avocats de la défense, la thèse du complot contre Madi Ouédraogo et ses camarades se confirment au fur et à mesure, selon Me Odilon Gouba.

A partir du moment où il vous dit ça et qu'il dit : telles personnes étaient avec moi, si vous voulez la vérité allez leur demander, je ne vois pas de raison pour le parquet de dire qu'il ment. Sauf si le parquet lui-même ne veut pas découvrir la vérité », appuie Me Christophe Birba, l'un des avocats de la défense.

« Pour un procureur qui veut la vérité, quand Madi vous informe que Zida l'a appelé et lui a demandé, avec quinze autres de ses camarades qu'il a nommément cités, en tout cas pour la plupart, que Zida leur a donné l'ordre d'aller tuer les deux généraux : le général Djibrill Bassolé, le président Gilbert Diendéré et le président de l'Assemblée nationale.

