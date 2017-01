Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les travaux de construction de la zone économique seront lancés à la prochaine saison sèche

Le projet de la zone économique spéciale de Pointe-Noire atteindra une phase cruciale cette année, notamment avec le lancement officiel des travaux de construction courant la prochaine saison sèche, selon le ministre en charge du département, Alain Akouala Atipault.

« Les travaux de terrassement et d'aménagement pourront commencer à la saison sèche, autour de mai-juin. On aura déjà entre mars et avril, une vision de ce que les partenaires chinois veulent investir au Congo. On pense que la saison sèche prochaine, on pourra lancer les travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire», a indiqué le ministre Akouala Atipault.

« On peut estimer que 2017 et 2018 seront des années décisives pour la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire», a-t-il ajouté, insistant sur l'adoption par le gouvernement et le Parlement du projet de loi règlementant les zones économiques spéciales au Congo.

Ce nouveau texte a été révisé en tenant compte de l'appartenance du Congo à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi qu'à des observations des investisseurs et des pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Ile Maurice, Singapour.

La zone économique spéciale de Pointe-Noire est un projet à forte valeur ajoutée qui devrait aider à sortir l'économie congolaise de l'ornière pétrolière tout en créant plusieurs milliers d'emplois. Elle comportera un parc industriel en plus d'un port minéralier, d'une cité moderne adjacente et d'autres infrastructures.

Pour la phase des travaux de terrassement et d'aménagement, le projet créera entre 2000 et 2500 emplois. Le parc industriel de la zone économique, une fois installé, produira 17.000 emplois directs. Dans l'ensemble, il est attendu la création de 42.000 emplois directs et quelques trentaines de milliers d'emplois indirects.

Concernant l'impact du projet sur la création de la richesse nationale, les études faites par les cabinets singapouriens renseignent qu'à partir de 2024-2025, l'on pourra atteindre 3,5 milliards de dollars US.

La zone économique spéciale de Pointe-Noire abritera des industries de pétrochimie, des textiles, des boissons et des produits manufacturés. Il est également prévu l'implantation de l'agro-industrie, notamment la production d'engrais, ainsi qu'un centre logistique.

Ce centre logistique devrait permettre de desservir les pays d'Afrique centrale et ceux des régions voisines comme l'Ouganda en s'appuyant sur le Chemin de fer Congo océan (CFCO), les routes nationales n°1 et 2, le Port fluvial de Brazzaville et le Port maritime de Pointe-Noire.

Hormis la zone économique de Pointe-Noire, le gouvernement prévoit de construire trois autres notamment celles de Brazzaville, d'Oyo-Ollombo et de Ouesso.

« En fait la balle est dans notre camp. Le jour où la loi sera votée, une sorte d'effervescence gagnera notre économie. Que ça soit Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso, tous les partenaires n'attendent que la loi. Je crois qu'à travers ces zones, nous allons pouvoir avoir une espèce de déclic qui va changer un certain nombre de paradigmes liés à notre configuration économique actuelle », a estimé le ministre Akouala Atipault.