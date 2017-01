Ile Maurice: Pointe-d'Esny - Pique-nique interdit sur la... plage

Contacté par l'express, le directeur de la Beach Authority, Dhuneeroy Bissessur, a indiqué que Pointe-d'Esny ne tombe pas sous la juridiction de son organisme car il ne s'agit pas d'une plage publique. Il nous a renvoyé vers le ministère des Terres et du logement. Un préposé devait déclarer qu'effectivement, la plage en question n'a pas été proclamée plage publique. «Toutefois, toutes les plages autour de l'île sont du domaine public», affirme-t-il. Ce qui permet à tout individu d'y avoir accès, tout en respectant le high-water mark et les emplacements interdits sur un terrain loué à bail.

Josian Jean-Marc Troubat, qui habite à Quatre-Bornes, raconte qu'il sillonnait le sud de l'île quand il a vu «un panneau indiquant 'accès à la plage publique'. On a voulu aller voir cette plage qu'on ne connaissait pas». En route, lui et sa famille croisent des personnes qui leur disent de ne pas rester ici. C'est en arrivant sur la plage qu'ils ont vu le panneau.

