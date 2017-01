Ile Maurice: Ile Tromelin - Un député français contre le traité de cogestion avec Maurice

L'Assemblée nationale française doit voter, le 18 janvier, la ratification du traité entre Maurice et la France pour la cogestion de l'île Tromelin. Un traité que Philippe Folliot, député du Tarn, et Irène Frain, écrivain, qualifient d'«inique et suicidaire» dans une tribune publiée dans Le Figaro le lundi 9 janvier.

«Par un vote qui aura lieu le 18 janvier à l'Assemblée nationale, la France s'apprête à céder de fait, et sans contrepartie, une part de notre territoire national, l'île de Tromelin et son considérable domaine maritime», disent Philippe Folliot et Irène Frain. Selon eux, ce traité est «unilatéral et déséquilibré» car il ne prévoit «aucune forme de réciprocité ou contrepartie».

Ils rappellent que l'île Tromelin, c'est 280 000 km² de zone économique exclusive (ZEE), soit un «patrimoine considérable». Et de faire valoir qu'une ZEE est «un espace maritime sur lequel un Etat exerce ses droits souverains en matière d'exploration et d'exploitation des ressources économiques, environnementales, biologiques».

Le député et l'écrivain soutiennent que «la France ne peut, et ne doit galvauder ses fabuleux atouts».