Ile Maurice: Le gouvernement pas convaincu par DP World

DP World a fait l'objet d'une Private Notice Question en avril dernier. L'ex- Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval avait alors indiqué qu'il était question du développement d'une zone économique à Riche-Terre sur un terrain de 325 arpents loués à bail pendant 99 ans et d'un actionnariat à 40 % avec la CHCL. Et le tout portant sur un accord de gestion pour une période de 30 années.

José François, président de la Port Louis Harbour and Docks Workers' Union, abonde dans le même sens. «Il faut le consentement des employés pour ce projet avec DP World et nous sommes contre. Ils ne peuvent pas aller de l'avant si les travailleurs ne sont pas d'accord. Les dernières discussions avec nous remontent à la visite des dubaïotes.»

Le comité interministériel, présidé par le VPM Showkutally Soodhun depuis le départ de Xavier-Luc Duval du gouvernement, s'est penché sur les différents aspects du sujet. Certaines demandes de DP Word ont refroidi les membres du comité. La société de Dubaï devrait être actionnaire minoritaire, mais elle réclame le contrôle de l'administration et des opérations portuaires, la nomination du président du conseil d'administration et le recrutement d'un Chief Executive Officer (CEO).

