Ile Maurice: Vikram Hurdoyal - «Le bureau du conseil de district est inapproprié»

Vous êtes le président du conseil de district depuis plus d'une dizaine de jours. Le travail a-t-il commencé ?

Oui certainement. Je suis arrivé au conseil à un moment propice. Avec la période des festivités, j'ai pu suivre de près les différents services offerts par le conseil, comme la voirie, entre autres. J'ai aussi réorganisé l'exécutif pour mettre en place mes membres et ceux qui siégeront au Permit Business Monitoring Comittee.

Y a-t-il eu des visites de lieu ?

Oui, le député Kalyan Tarolah et moi avons fait une visite de lieu pour voir les travaux du One Stop Shop dans le centre de Flacq. Je suis content car 60 % des travaux sont terminés. Les visites continueront dans les prochains jours notamment à Clémencia, Sébastopol, Écroignard, Bel-Air-Rivière-Sèche et Grande-Rivière-Sud-Est.

À la tête du conseil, avez-vous une idée de ce qui sera votre priorité ?

Déjà, j'ai constaté que le bureau du conseil de district est inapproprié pour plusieurs raisons. D'abord, le bâtiment est petit. Ensuite, il est situé dans un endroit isolé, ce qui rend l'accès difficile non seulement pour les membres du public, mais aussi pour le personnel.

Donc, notre priorité est de déplacer le maximum de départements au One Stop Shop. Les premiers concernés sont le Planning Department, le Customer Service, le Health Department et une partie de l'administration.

Quelles sont les autres mesures que vous comptez appliquer ?

Nous avons décidé de mettre en place une équipe d'entretien dans chaque village. Cette équipe sera responsable de l'entretien des crématoire, terrain de foot et centre de loisirs, entre autres. Ce vendredi, j'aurai une rencontre avec les présidents et les conseillers de district de chaque village pour dis- cuter des projets en chantier. Je veux être à l'écoute de leurs doléances pour savoir ce qu'ils attendent du conseil de district. Il faut aussi qu'il y ait une bonne communication entre les représentants des villages et nous.