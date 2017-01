Ile Maurice: Mauritius Butchers' Association - «Nous n'avons pas assez de bœufs en stock»

Son explication : «la MMA ne voulait pas prendre le risque de ne pas être payé, car au moment de passer la commande, la MBA n'était pas encore enregistrée au Registrar of Associations et n'avait pas non plus de compte bancaire à son nom».

Pour les bouchers, c'est là une source de désagréments. «Le directeur de la MMA, Rajesh Daumoo, dit que les bouchers n'avaient pas suffisamment d'argent pour importer des bœufs», dit Jafarkhan Imteaz. Et d'expliquer qu'étant donné que la livraison avait été retardée, ils ont dû reprendre une partie de leur avance pour s'approvisionner en bœufs auprès d'un éleveur. De son côté, Rajesh Daumoo confirme qu'il a bien refusé de donner les bœufs importés à la MBA, et ce en raison d'un dépôt insuffisant. «L'association avait donné que Rs 300 000 pour l'importation alors que nous avions besoin de Rs 700 000», affirme-t-il.

