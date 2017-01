Ile Maurice: Calodyne - Plus de 100 points de suture pour deux chiens tailladés

Le lendemain, Manolito Grosset se rend malgré tout sur son lieu de travail jusqu'au coup de fil d'un ami. «Il avait retrouvé mes chiens devant ma porte, tailladés. Je suis immédiatement rentré pour les emmener chez les vétérinaires et le mâle a eu droit à une centaine de points de sutures et la femelle, plus de 300», précise Manolito Grosset.

Cet habitant de Calodyne ne s'est toujours pas remis de son choc d'avoir retrouvé ses deux chiens tailladés devant sa porte. Cela fait déjà cinq ans que Manolito Grosset a deux American Staffordshire (Amstaff) chez lui. «En rentrant chez moi vers 23 h 30 dimanche soir j'ai constaté que mes chiens avaient disparu. Ils viennent toujours m'accueillir à mon retour à la maison et cette fois ils n'étaient pas là. Je les ai cherchés en vain pour finalement me rendre à la police pour faire une déposition aux alentours de minuit», dit cet habitant de Calodyne.

