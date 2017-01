Madagascar: Njakatiana au Palais des Sports - Les tickets disponibles depuis hier !

Prêt. 25 ans de scène, cela se prépare à l'avance, du moins, pour Njakatiana. Certes, le chanteur est encore à l'étranger. Son équipe, celle qui va l'accompagner dans cette aventure, ne perd cependant pas de temps. Tandis que le crooner honore ses contrats en Europe, elle, met déjà tout en place pour que rien ne soit laissé au hasard et que tout soit parfait le jour J. « Nous n'attendons plus que le retour de Njakatiana pour réviser les derniers détails ». En attendant, ceux qui veulent être de cet anniversaire peuvent déjà se procurer les tickets dans les différents points de vente.

Il s'est dit depuis le mois dernier que le chanteur, dès son retour au pays, allait retrouver ses inconditionnels pour fêter son quart de siècle dans le paysage musical. Aujourd'hui, Mi-art-I pro, qui prend l'organisation en main, confirme ! Njakatiana donnera bel et bien un concert au Palais des Sports le 12 février. Intitulé « 25 taona niarahana tam-pitiavana », cet évènement sera pour le chanteur et ses fans, de renouer et de se remémorer le bon vieux temps. Tous les titres les plus connus composeront le répertoire, à commencer par les tubes qui ont lancé sa carrière en 1992 jusqu'à ceux sortis récemment.

