Madagascar: S'organiser pour faire baisser l'insécurité

Cependant, la population qui subit cette insécurité galopante ne peut pas baisser les bras. C'est maintenant au niveau des « fokontany » que la solution devrait être trouvée. Il est peut-être temps de relancer les comités de vigilance qui assurent la sécurité des quartiers et qui permettent de mobiliser les habitants. Durant le sommet de la Francophonie, ces comités avaient été reformés et avaient permis de sécuriser tous les endroits de la capitale. Les riverains d'Analakely ont décidé de créer l'association des « Arcades d'Analakely » qui a décidé de prendre à bras-le-corps le problème de l'insécurité sur l'Avenue de l'Indépendance. Cette artère de la capitale est devenue le royaume des pickpockets et des voleurs qui opèrent en toute impunité.

Antananarivo connaît à présent les problèmes des grandes agglomérations à travers le monde. Elle n'a pas été aménagée pour accueillir l'afflux de population résultant de l'exode rural et elle connaît maintenant les problèmes des villes surpeuplées. L'insécurité est l'un des plus préoccupants. C'est l'un des fléaux de la capitale.

