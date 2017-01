Madagascar: Miantsoarivo-Arivonimamo - La rentrée scolaire bloquée

L'année a mal commencé pour les habitants de la commune rurale de Miantsoarivo, district d'Arivonimamo. En effet, une forte bourrasque a frappé ladite commune la nuit du 31 décembre dernier. Conséquences : destruction de différentes infrastructures scolaires telles que le bâtiment du CEG Catholique, et celui de l'EPP Miantsoarivo. Une situation qui handicape les habitants de la commune de Miantsoarivo, plus particulièrement les enfants et leurs parents. La rentrée scolaire prévue pour le lundi 10 janvier dernier n'a pas été possible à cause de destructions majeures. Le don de matériel effectué par le député de Madagascar élu dans le district d'Arivonimamo, Rodin Rakotomanjato le dimanche 8 janvier dernier est dans ce cas venu à point nommé. Une initiative qui tenterait d'alléger les difficultés des habitants afin de faire face à ces problèmes. A cet effet, l'élu a offert 50 tôles en tout pour les deux bâtiments scolaires.

