Madagascar: Va pour la semaine de l'éducation pour le développement durable

Dans la continuité de la mise en place de la décennie pour le développement Durable mise en place par l'ONU en 2002, suivie du Programme d'Action Global pour l'Education Durable lancé par l'UNESCO, la semaine consacrée au thème du développement durable sera une opportunité pour les initiateurs (les directions du Ministère de l'Education nationale, les départements de l'Université d'Antananarivo, de la Direction nationale de l'Enseignement Privé et des organisations de la Société Civile) « d'informer et de conscientiser la population sur l'importance et les enjeux du développement durable ».

Ce serait également le « moment de renforcer les capacités des acteurs éducatifs et médiatiques afin de les impliquer de façon active dans les thèmes ». Une façon pour les acteurs de faire connaître au grand public les actions menées dans le cadre du développement durable et l'éducation pour le développement durable. Pour ce faire, différentes activités telles que des expositions, des formations, des conférences et des ateliers pratiques seront organisées pour l'évènement.