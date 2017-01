Madagascar: Logistique Pétrolière - Parmi les trois meilleurs contribuables du pays

Un certificat de reconnaissance a été remis à Logistique Pétrolière S.A.

La direction générale des Impôts a initié cette année un programme de reconnaissance des bons contribuables fiscaux. Cette entreprise a été classée dans la catégorie « Gold ».

Dans le cadre de sa politique de redynamisation du recouvrement fiscal, la Direction Générale des Impôts a tenu à récompenser Logistique Pétrolière S.A pour sa contribution active aux recettes fiscales et sa régularité vis-à-vis de ses obligations fiscales. En effet, elle figure parmi les trois entreprises considérées comme meilleures contribuables du pays en ayant fait preuve d'éthique et de civisme fiscal tout en s'acquittant régulièrement de ses impôts, droits et taxes, selon ses dires. En outre, la direction générale des Impôts a initié cette année ce programme de reconnaissance des bons contribuables fiscaux qui sont classés selon plusieurs catégories dont entre autres le « Gold » et le « Silver ». Logistique Pétrolière S. A, pour sa part, a été classée dans la catégorie « Gold », a-t-on évoqué.

Véritable référence. Lors de la cérémonie de remise de certificat de reconnaissance à Logistique Pétrolière S.A, qui s'est tenue dernièrement à son siège social sis à l'Immeuble Fitaratra Ankorondrano, le directeur général des Impôts, Razafindrakoto Louri, a félicité l'entreprise pour cette performance tout en l'encourageant à poursuivre son engagement citoyen. Rappelons que cette entreprise est un acteur important du secteur pétrolier aval malgache. Présente dans toutes les régions du pays, elle exploite sur le territoire malgache un ensemble d'installations et d'équipements destinés aux produits pétroliers afin d'assurer sa mission de gestion de stockage et de transport massif d'hydrocarbures, soit de l'ordre de 700 millions de litres par an. Cette société constitue une véritable référence en matière de logistique pétrolière. Elle vient également de célébrer récemment ses quinze années d'existence en démontrant une nouvelle fois son professionnalisme et son engagement citoyen.

Tripler les investissements. Par ailleurs, dans le cadre de sa volonté de continuer d'opérer dans le strict respect des standards les plus élevés de l'industrie pétrolière, elle a remplacé ses anciens caboteurs, qui ont atteint l'âge de 15 ans. La société vient ainsi d'acquérir un nouveau caboteur dénommé « AVISOA » qui est déjà en service depuis fin août 2016 ainsi qu'un autre tanker d'une capacité de 900 fûts dit « Mahatsangy » qui a été construit neuf en 2016, et mis en service à partir du 31 octobre 2016. Ce n'est pas tout ! Logistique Pétrolière S.A compte encore tripler ses investissements à l'horizon de 2025 par la mise en place de nouvelles installations répondant aux normes et standards internationaux les plus élevés et la réduction des risques liés au métier, sur le plan sécurité, environnemental, santé et développement durable.