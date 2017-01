Madagascar: Rugby / Election - La dissolution de la Commission Indépendante exigée

Les férus de l'ovale réunis hier à Tsaralalana contestant les mauvaises pratiques du M.R.

La situation actuelle avant l'élection du 27 janvier au sein du Malagasy Rugby pousse les férus de l'ovale à demander la dissolution de la commission électorale.

La tension monte toujours d'un cran au sein de la grande famille de l'ovale malgache. A seize jours de la tenue de l'assemblée générale élective controversée prévue pour le vendredi 27 janvier, c'est le discours entre sourd et muet entre les candidats et la commission électorale. Les calculs de certains candidats, le manque de transparence sur l'organisation de l'élection et le refus de la candidature d'Alain Rakotonirina et autant de faits ne font que ternir l'image du rugby malgache. Les Camille Ratsimba, Gilbert Rakotondrasana alias Bera, Armand Rakotomanana, Hary Lala Ramarolahy et consorts ont haussé le ton hier à Tsaralalàna en dénonçant les mauvaises pratiques de l'actuelle équipe du Malagasy Rugby (M.R). « C'était depuis fin décembre 2015 que le mandat de Marcel Rakotomalala a expiré, mais, il n'a pas daigné organiser l'élection. Cette élection a été à plusieurs fois reportée sans aucune explication et sanctionne déjà la future équipe » ont -ils déclaré.

Elimination suspicieuse. La constitution de la commission électorale alimente les débats. « La commission électorale n'a pas reçu l'aval de l'assemblée générale. La ligue d'Analamanga n'a pas été consultée lors de la constitution de cette commission électorale. On ignore qui sont les membres et comment on les a choisis » a fait ressortir Georges Randrianarison. Le refus de la candidature d'Alain Rakotonirina ne fait qu'aggraver la situation. « De quel droit la CENI dispose-t-elle pour éliminer un candidat. En plus, c'est la signature du secrétaire qui figure dans la lettre mais non pas du président et avec le cachet du Malagasy Rugby. On demande la dissolution de cette commission électorale pour donner plus de chance à tous les candidats et de s'en remettre à l'assemblée générale, l'organe suprême » ont-ils martelé. Ces derniers de lancer un appel à l'endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports pour voir de près la situation.