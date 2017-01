Burkina Faso: Procès ex-RSP - 60 millions pour tuer Diendiéré

Il ne restait plus que trois accusés et deux autres personnes cités à comparaître devant le tribunal militaire dans l'affaire du caporal Madi Ouédraogo et 28 autres, inculpés pour «association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre». Beaucoup s'attendaient à voir, hier 10 janvier 2017, celui qui a cristallisé les débats depuis l'ouverture du procès. Mais le caporal Madi ne se présentera à la barre qu'aux environs de 17h40. En effet, le premier à être appelé dès la reprise de l'audience à 8h55 a été Cheick Alassane Ouédraogo, dit Ladji. Le marabout ne rejoindra définitivement son siège qu'à 15h26. Autant dire qu'il a fait l'objet, à ce jour, de la comparution qui a le plus traîné en longueur.

Cheick Alassane Ouédraogo, dit Ladji, est né le 1er janvier 1970 à Kongoussi dans la province du Bam. Il est «marié» et père de 7 enfants. Il se dit en outre jamais condamné et n'avoir pas été décoré. Il est poursuivi pour «association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et de munitions de guerre».

Pour le second chef d'accusation, il lui est reproché d'avoir détenu une kalachnikov de type AK 47, 2 pistolets automatiques, 3 chargeurs dudit fusil, 225 munitions et 3 couteaux baïonnettes. Il n'a pas reconnu les faits à lui reprochés et a tenu à faire la part des choses concernant ce deuxième motif. «Il y a trois personnes qui sont venues chez moi et m'ont demandé de leur faire des bénédictions, car elles veulent entrer en contact avec leurs autorités en vue de parler de matériels qu'ils ont perdus au camp Naba Koom II. C'était donc dans le but de faciliter cette entreprise que je les ai reçues parce que je connais l'un d'entre eux, Mahamadi Zallé», a-t-il introduit. Le marabout a dit à ses visiteurs d'aller chercher de l'argent pour qu'il leur apporte son soutien. Mais ces vis-à-vis lui ont rétorqué qu'ils vivent une situation difficile depuis la dissolution du RSP et qu'ils n'ont même pas l'argent de l'essence. «J'ai eu pitié d'eux et avant qu'ils ne repartent, je leur ai donné 20 000 francs CFA », a signifié le quadragénaire. «Ont-ils distribué cette somme devant vous ?», lui a demandé le président du tribunal, Seydou Ouédraogo : « Non, et quand ils partaient, ils ont laissé un petit sac, les deux sont sortis et Zallé est venu me dire qu'il a eu un appel, qu'il va écouter, revenir continuer à son service et repasser ultérieurement chercher le sac. Je n'ai pas su ce que ça contenait et il ne m'a rien dit non plus», a-t-il poursuivi. Ladji dit avoir connu le sergent Mahamadi Zallé quand il partait à la présidence du Faso déposer ses demandes d'aide puisqu'il est aussi cultivateur. Le sergent l'a considéré comme son père, car tous deux viennent de la même localité et lui a accepté de le prendre comme son fils.

Dans le développement du sieur Ouédraogo, c'est en déplaçant plusieurs fois le sac, pour nettoyer la chambre, qu'un petit trou a laissé entrevoir une munition. Après ce constat il a appelé le sergent Zallé afin qu'il revienne chercher son colis. « Il m'a fait comprendre qu'il souffre d'un mal de dos. Comme il ne venait pas et que je devais effectuer un voyage sur Kongoussi, j'ai confié le sac à mon beau-frère (ndlr : Sibiri Gilbert Guira). Je lui ai dit de le déposer dans le couloir de la maison où il habite. Cette cour est aussi ma propriété», a déclaré le père de 7 enfants.

«Où se trouve le PA que Blaise Compaoré vous a donné ?»

Tout au long de l'interrogatoire, Ladji a soutenu qu'il ne savait pas qu'il y avait dans le sac des armes, des chargeurs et des couteaux en plus des munitions. Il l'a su à la gendarmerie mais ne les a même pas vus. «Pourquoi vous n'êtes pas allé remettre le sac à Zallé plutôt qu'à votre beau-frère ?», a demandé le commissaire du gouvernement. Le marabout a répliqué qu'il ne voulait pas que sa femme s'en rende compte. Par ailleurs, il a précisé ne pas savoir où se trouve le domicile du sergent Mahamadi Zallé. « Où se trouve le PA que l'ex-président du Faso Blaise Compaoré vous a donné ?», a ajouté le parquet. Et le marabout d'opposer : «Personne ne m'a donné une arme, je ne connais pas Blaise Compaoré. Je n'ai pas fait une telle déclaration devant le juge d'instruction». Le ministère public s'était en réalité fondé sur un procès-verbal où Cheick Alassane Ouédraogo a parlé d'un troisième PA.

Son conseil, Me Abdoulaye Zagré, s'est demandé comment les gendarmes ont eu ces informations pour les retranscrire d'autant plus que son client dit n'avoir jamais rencontré l'ex-président du Faso. Il a été davantage étonné qu'un président distribue des PA à des particuliers. Son confrère Me Arnaud Ouédraogo, lui, a demandé au président du tribunal s'il y avait la possibilité de voir le sac en question qui nourrit les débats depuis plus de 2h d'horloge. Seydou Ouédraogo lui a assuré que cela sera fait à l'étape finale.

L'audience a été suspendue à 11h13 pour reprendre 36 minutes plus tard. A cette étape, l'accusé a été invité à s'exprimer sur le chef d'inculpation d' «association de malfaiteurs». Il dit s'être rendu dans le domicile de Madi Ouédraogo une première fois quand le caporal l'a invité à venir connaître chez lui. «C'est dans l'après-midi vers 16h que Madi m'a joint au téléphone, après j'ai appelé Zallé également pour l'en informer et je lui ai demandé de m'accompagner chez le caporal même si ce dernier m'a indiqué où il habite. Quand nous sommes allés à son domicile, le constat que j'ai fait est qu'il pratique l'élevage, je l'ai félicité et fait des bénédictions pour que son activité prospère, et nous n'avons pas fait plus de 10 minutes. Je suis parti avant Zallé, mais il était également sur le point de démarrer sa moto», a précisé Ladji.

Cheick Alassane Ouédraogo dit s'être rendu une deuxième fois chez le caporal Madi après que l'intéressé l'a appelé 2 ou 3 fois dans l'après-midi du 19 décembre 2015. Et d'ajouter : «Pour moi il s'agissait certainement de leur affaire de matériels perdus, j'ai encore appelé Zallé et nous sommes partis après que j'ai fait la prière de 18h. Arrivé, j'ai vu une dizaine de personnes à l'intérieur de la cour, ils parlaient français que je ne comprends pas. C'est vers la fin que Madi m'a informé qu'ils ont parlé du matériel bien avant et qu'ils cherchent aussi des solutions pour faire sortir le général». Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a voulu savoir si quelqu'un de l'assistance lui a demandé de bénir l'action. Il a affirmé ne pas l'avoir fait et a mis quiconque au défi de prouver le contraire. Pour lui, il n'y allait pas pour une réunion, ne s'attendait pas à voir autant de personnes et ignorait de surcroît l'attaque de la MACA.

«Dans la matinée, je suis allé voir Gilbert Diendéré»

Le général Gilbert Diendéré, d'après Ladji, venait chez un de ses vieux qui est décédé. Lui, ayant appris ce qui est arrivé au général, notamment sa situation d'internement à la MACA, est allé s'enquérir de son état de santé et lui remonter le moral. Il a encore fait appel à Zallé pour l'obtention du permis et ils se sont rendus à la MACA pour la première fois. Après une deuxième visite à Gilbert Diendéré, Cheick Alassane Ouédraogo et le sergent Mahamadi Zallé sont allés chez Hyppolite Diendéré, un parent du détenu, pour lui demander de débloquer de l'argent afin qu'il fasse des sacrifices pour la libération du prévenu. Rien n'y fit, et Ladji a nié également qu'une promesse de voiture lui a été faite par le groupe de Madi si toutefois il redoublait d'ardeur dans la prière pour les aider à accomplir au mieux leur action.

« J'ai dit à Claude de se calmer... »

Le sergent Mahamadi Zallé a comparu devant le tribunal pour «association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et de minutions de guerre». Il l'a reconnu cela partiellement.

Concernant la détention d'armes, il s'agirait de deux pistolets automatiques (PA) et de munitions appartenant au soldat Atina Haro : « Ce dernier partait en voyage sur Fada N'Gourma et m'avait confié ses armes qu'il m'a chargé de réintégrer », a déclaré le sergent. C'est chez Cheik Alassane Ouédraogo, dit Ladji, qu'il a laissé le sac contenant les armes. « Je souffrais d'un mal de dos et je n'avais pas pu récupérer le sac laissé chez Ladji ».

Pour l'association de malfaiteurs, Zallé a confirmé sa présence à la réunion du 19 décembre chez Madi pour discuter du matériel perdu, mais c'est le caporal Claude Ido qui s'y est exprimé pour parler de la libération des généraux. « J'ai pris la parole pour dire à Ido de se calmer et qu'on n'était pas là pour ça, puis je suis sorti pour aller chercher de la cigarette à quelques 100 pas plus loin », a précisé le sergent Zallé. De retour, les participants à la réunion se dispersaient déjà. Notons que Claude Ido n'a pas été cité comme témoin et n'est pas non plus parmi la liste des accusés.

Zida a proposé 60 millions et une villa pour liquider Diendéré, Bassolé et Salif

L'audition du caporal Madi Ouédraogo, présenté jusque-là comme le cerveau de cette affaire, était très attendue. A 17h40, lorsque le président du tribunal, Seydou, l'a annoncé, un silence de mort a régné dans la salle. Du haut de la mezzanine, on s'est bousculé pour voir enfin le visage du chef de la bande. Agé de 29 ans et père d'un enfant, le caporal est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de détention illégale d'armes à feu et de minutions de guerre. Il a rejeté en bloc toutes ces accusations.

La voix pondérée, Madi Ouédraogo a annoncé d'emblée vouloir « s'exprimer de long en large sur cette affaire » pour laquelle il passe pour être « le vampire du Burkina ». Le récit qu'il a ensuite livré a coupé le souffle à plus d'un : les soldats de l'ex-RSP et, surtout, lui sont victimes d'un complot ourdi par le Général Yacouba Isaac Zida. Son malheur aurait commencé le 18 juin 2015 lorsque de jeunes soldats du RSP ont rencontré l'ex-Premier ministre. « Zida a dit à un soldat de venir dire qu'il a besoin de jeunes du corps. On nous a désignés et on est allé le voir. Il nous a dit qu'il a tenu à nous rencontrer, car il a une proposition pour nous : il est en train de faire une révolution. Bien avant, il va faire un coup d'Etat dans la Transition que lui-même préside. Mais avant, il y a des têtes qu'il faut éliminer : Diendéré, Bassolé et Salif Diallo. Il nous a dit que Diendéré et Bassolé ont déjà les mains pleines de sang. Quant à Salif Diallo, il est un grand politicien et il risque de mobiliser ses militants quand il va faire sa révolution. Notre mission était donc de les éliminer. Il nous a dit que chacun aura 60 millions et une villa », a expliqué l'accusé.

Après avoir pris connaissance de ce projet, il y aurait marqué séance tenante son opposition : « Je me suis engagé à défendre le pays au péril de ma vie. Zida voulait changer l'éthique du soldat que je suis. Cette mission, c'est une mission militaire, 15 mn et c'est fini et chacun prend ses millions et sa villa. Mais tout ça, on peut le perdre un jour. J'ai dit à Zida qu'il est ingrat, car tous ceux qu'il voulait tuer là, ce sont eux qui l'ont fait ». Après la réprobation du caporal Madi Ouédraogo et sa menace de dénoncer le complot, le groupe se serait dispersé. Le lendemain, Zida l'aurait encore convoqué pour lui tenir ces propos : « Je vais vous donner l'argent et les villas avant que vous ne passiez à l'action ».

Vu sa réticence, l'ex-premier ministre lui aurait donné des gages de sécurité « Il m'a parlé de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai dit que j'étais enfant. Il m'a demandé si je connaissais Hyacinthe Kafando. J'ai dit non et que j'entends seulement parler de lui. Il m'a dit : le dossier Thomas Sankara, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est le caporal Madi Pafadnam qui a dirigé l'opération. Je l'ai aidé à ne pas aller répondre à la justice militaire ». Madi a indiqué ensuite avoir fait le compte rendu de ces échanges à sa hiérarchie qui lui a demandé de filer ceux qui avaient participé à la rencontre. « Certains ont contourné et ont accepté le marché. On les a suivis et on les a attrapés en flagrant délit », a-t-il raconté. « Beaucoup de chefs militaires ne veulent pas voir ma tête. J'ai fait échouer la révolution de Zida ». Lorsque le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, lui demande s'il a un lien de parenté avec Zida, c'est la stupeur dans la salle : « Zida est mon oncle ».

Piégés par des « envoyés de Zida »

Décidé à avoir la peau de son neveu, l'ex-premier ministre aurait envoyé des espions pour le « piéger ». Comme tous les autres accusés qui sont passés à la barre, Madi Ouédraogo a affirmé que l'objet de la réunion du 19 décembre 2015 était de récupérer le matériel perdu à Naaba Koom II. « Quand on a attaqué notre camp, ils ont dit qu'ils sont montés à l'assaut contre une zone rebelle. C'est faux, ils sont montés à l'assaut sur nos réfrigérateurs, sur nos motos, sur nos bœufs », a-t-il déclaré. Interrogé sur ses liens avec Ladji, le caporal a affirmé avoir rencontré ce dernier par l'entremise du sergent Mahamadi Zallé. « Ladji nous a dit qu'il pouvait nous aider. Il connaissait le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la gendarmerie. Il nous a dit de voir tous les gens qui ont le même problème ».

C'est ainsi que la rencontre du 19 décembre a été décidée. Mais Madi Ouédraogo a affirmé avoir reçu avant la réunion la visite de soldats de l'ex-RSP, à savoir Claude Ido, Alexandre Yougbaré, Rachid Ouédraogo et Dieudonné Ouédraogo. « Ils ont dit qu'ils ont entendu qu'il y avait réunion et qu'eux aussi tiennent une réunion avec Zida qui est en train de réaffecter les ex-soldats du RSP à Ouaga. Ils ont dit que Zida prépare quelque chose pour le 29 décembre 2015 pour prendre le pouvoir. Ils les ont infiltrés pour venir nous informer. Ido m'a remis une feuille pour que je voie la réaction des gens à la réunion ».

Sur le bout de papier étaient inscrites les propositions d'attaques de Yimdi, de la MACA et de Kosyam. « Le jour de la réunion, les gens sont venus. On a commencé à parler du matériel. Ido Claude m'a dit, comme j'étais debout et j'ai commencé à parler, de lire le papier qu'ils m'avaient donné. Ils m'ont flatté et je l'ai lu. Les gens se sont fâchés et ils sont partis ». Madi Ouédraogo pointe du doigt Claude Ido et les trois autres qui sont des «envoyés de Zida» qui l'ont piégé en enregistrant la réunion. Tout comme son avocat, Me Michel Traoré, Madi Ouédraogo, qui se présente en victime, a dit regretter que ces « présumés instigateurs » du projet ne soient pas entendus.

Concernant l'accusation de complicité de détention illégale d'armes à feu et de minutions de guerre, le caporal a nié être au courant du contenu du sac que transportaient Atina Haro et Mahamadi Zallé. Ces deux coaccusés ont confirmé ses propos. L'audience a été suspendue à 19h 50 et doit se poursuivre ce matin avec le même accusé à la barre.

Des couacs dans l'interprétation

« Je ne l'ai pas entendu prendre la parole » et « il n'a pas pris la parole ». Ces deux phrases, à votre avis, sont-elles si différentes l'une de l'autre ? N'ont-elles pas la même signification ? Eh ! bien, pour Me Abdoulaye Zagré, la réponse est catégorique : «Ce sont deux choses bien différentes». Il l'a fait savoir lors de l'audition de son client, Ouédraogo Cheick Alassane, dit Ladji. En effet, l'avocat a pu relever dans l'après-midi des couacs entre ce que l'accusé a eu à dire en langue nationale mooré et la version communiquée au tribunal en français par une personne commise à la tâche.

Le conseil est même allé jusqu'à demander au président du tribunal, Seydou Ouédraogo, la permission de rectifier un certain nombre de phrases aussi bien du français au mooré que du mooré au français. Bien sûr le maître de céans a bien voulu donner son accord avant de fournir naturellement une explication à ce problème : «Notre interprète a été obligé de partir au moment de la suspension pour des raisons de santé... » Face à une telle situation, Ladji a dû prendre conscience à un moment donné que ses propos n'étaient pas très bien traduits, car l'on pouvait l'entendre quelque fois demander à l'homme à côté de lui d'écouter attentivement ce qu'il dit afin de le transmettre le plus fidèlement possible. Et même que dans le public nous avons, par moments, entendu des plaintes par rapport à cela.

Rappelons aussi que depuis le début du procès, presque tous les avocats n'ont cessé d'attirer l'attention des juges sur les problèmes d'interprétation, aussi bien pour les accusés illettrés, dont les déclarations doivent être expliquées dans la langue de Molière, que pour ceux qui n'ont pas un niveau très élevé en français. La preuve avancée, c'est bien sûr la nette différence entre les propos tenus à la gendarmerie et ceux exprimés au cours du procès où chacun a réfuté les anciennes allégations qui lui ont été attribuées.