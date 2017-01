Cote d'Ivoire: Vice-président ivoirienne - Kablan Duncan, la caution sudiste d'un pouvoir nordiste ?

Sur les six élus de lundi et mardi, quatre sont originaires du Nord. Remarquez vous-mêmes : Soro, Coulibaly, Touré et Kouyaté.

En faisant de Kablan son dauphin constitutionnel en cas de vacance du pouvoir, ADO le met en orbite et règle l'impitoyable querelle de succession que beaucoup redoutaient et continuent de redouter.

C'est la consécration de deux fidèles et loyaux collaborateurs dont la promotion était attendue. Le premier, rompu aux tâches de la finance et à la diplomatie, a été mis au-devant de la scène politique par Henri Konan Bédié qui a fait de lui son Premier ministre en 1993.

Victimes de « balles perdues », le chef d'état-major général des Armées, le général Soumaïla Bakayogo, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Gervais Kouakou Kouassi, et le directeur général de la police, Bredou M'Bia, ont été remplacés respectivement par le général de division Sékou Touré, le général de brigade Kouadio Kouassi et le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté.

On vous l'avait bien dit dans notre édition d'hier que c'était une semaine décisive que vit la Côte d'Ivoire avec cette 3e République qui se met en place à grandes foulées sur fond de mouvement d'humeur de la soldatesque à Bouaké très vite circonscrite certes, mais cette nouvelle fièvre kaki de 72 heures aura finalement décimé la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité.

