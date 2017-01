Congo-Brazzaville: Saison sportive 2016-2017 - L'équipe de football LEA ambitionne la ligue 2 nationale

Alors que des nations foulent déjà le sol gabonais pour la CAN 2017, d'autres continuent de régler… Plus »

Cependant, depuis sa création, l'équipe évolue toujours au championnat départemental. La saison dernière, elle a occupé la tête du groupe A avant de se classer 3e au play-off après Caïman et Étoile de Ngoyo. Avec Espoir, Boungou Kolo a remporté la super Coupe que le Parti congolais du travail organisait tous les 31 decembre. Son équipe a conservé ce trophée en 2004 après l'avoir remporté trois fois successivement, notamment en 2002, 2003 et 2004.

Cette rencontre organisée en début d'année a permis au président de LEA de souhaiter, à son nom propre et au nom de la présidente d'honneur de l'équipe, Aleth Félix Tchicaya, les meilleurs vœux de Nouvel An à tous les sportifs. Profitant de ces retrouvailles, le staf dirigeant et les joueurs ont échangé en se rappelant des moments de joie et de malheur qu'ils ont connus la saison dernière.

