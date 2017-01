Congo-Brazzaville: Personne handicapée - Hugues Boukélé souhaite la vulgarisation du braille au pays

Le président de l'Union des jeunes aveugles et handicapés visuels du Congo (Ujahvc), Hugues Boukélé, a émis le vœu au gouvernement de vulgariser l'écriture braille dans un entretien accordé le 6 janvier, aux Dépêches de Brazzaville, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du Braille commémorée le 4 janvier dans le monde

Hugues Boukélé a expliqué que le braille est une écriture qui donne l'avantage aux personnes aveugles de s'exprimer en langue française et de lire les textes qui leur sont présentés. Il est constitué de six points saillants. Au Congo, poursuit-il, cette écriture n'est pas encore vulgarisée.

Le seul institut des aveugles du Congo qui dispense des enseignements sur cette écriture est confronté aux problèmes de fonctionnement, d'hébergement, de transport, de financement, de matériel didactique et de vieillissement des enseignants. « Beaucoup d'aveugles sont à l'intérieur du pays, ils ne connaissent pas cette écriture et ne pourront pas aussi venir à Brazzaville pour l'apprendre, faute de conditions d'accueil à l'institut. L'école des aveugles doit s'ouvrir à tous les enfants afin de rendre accessible le braille », a t-il indiqué.

Abordant la question de l'école inclusive, le président de l'Ujahvc a expliqué que l'Etat connait un problème dans son système éducatif. L'intégration des aveugles dans les écoles ordinaires nécessite une formation du personnel enseignant et des traducteurs pour les sourds.

Hugues Boukélé a déclaré : « une école inclusive est une école qui tient compte des difficultés d'apprentissage de chacun, qui adapte son enseignement à chacun, une école ouverte à la différence. C'est aussi une école qui permet la scolarisation des élèves porteurs de handicap de manière règlementée et non sauvage, en concertation avec tous les partenaires, afin d'assurer une scolarité pensée et réussie ».

Notons que la journée internationale du braille célébrée chaque année le 4 janvier a été décrétée en 2001. C'est la date de naissance du Français Louis Braille, l'inventeur de l'écriture braille. Elle peut s'écrire à la main avec une tablette spéciale et un poinçon. Le braille se lit de gauche à droite, en se servant des deux mains. Chaque cellule braille offre soixante-trois combinaisons potentielles. C'est suffisant pour représenter l'ensemble des lettres et signes de ponctuation de la plupart des langues. Pour les chiffres et les symboles mathématiques ou scientifiques, on associe des lettres à des signes spéciaux.