Afrique: CAN 2017 - Les Lycaons bissau-guinéens à la découverte de l'Afrique (groupe A)

Mais dans un groupe de vieux routiers de la CAN (Gabon, Burkina et Cameroun), les Lycaons seront handicapés par leur inexpérience du haut niveau, dans les buts, sur le banc ou en attaque. Mais en s'appuyant sur les qualités affichées depuis dix-huit mois, la Guinée Bissau pourrait continuer à être empêcheur de tourner en rond.

Si Amido Baldé et Cicero Casimero sont absents en raison d'une première partie de saison blanche à Funchal et Coimbra, le vétéran Boujundji Ca est bien présent, au même titre que l'atout offensif principal, Zezinho.

Tombeurs de deux anciens champions d'Afrique (Zambie et Congo) lors des éliminatoires, les Bissau-guinéens pourront s'appuyer sur une base de joueurs évoluant dans les trois premières divisions portugaises (13, dont 5 en 1re division) et quelques pensionnaires d'autres championnats européens (Grèce, Turquie, Italie, France, Espagne, Pologne).

