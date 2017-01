Tchad: Procès Habré - Des milliers de victimes risquent d'être privées d'indemnisation

Les avocats des parties civiles ont affirmé, au procès en appel de l'ex-président tchadien, devant le tribunal spécial africain à Dakar, que des milliers de victimes de Hissène Habré risquent de ne pas obtenir réparation, faute d'identification.

« Le jugement condamnant M. Habré risque d'exclure des milliers de personnes qui ont droit à des réparations », a déclaré Jacqueline Moudeina, une avocate des victimes, au deuxième jour du procès en appel, en l'absence de l'accusé. Les critères retenus pour obtenir réparation, l'identification et l'audition des victimes « posent problème », a expliqué Me Moudeina. « Les critères retenus par la Chambre pour l'indemnisation sont en marge de la pratique pénale internationale », selon Me Houssine, qui a appelé à la souplesse dans l'admission des preuves en matière de réparation, citant la jurisprudence de la Cour pénale internationale dans l'affaire Jean-Pierre Bemba.

Hissène Habré, 74 ans, a été condamné le 30 mai pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols par les Chambres africaines extraordinaires (CAE), créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine (UA) et le Sénégal, où il s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Il a ensuite été condamné en juillet, à payer jusqu'à 20 millions de francs CFA par victime. Une commission d'enquête tchadienne estime à 40.000 morts le bilan de la répression sous son régime. « La Chambre dit qu'elle ne peut indemniser que les victimes qui ont été nommément identifiées. Nous sommes dans l'impossibilité d'avoir des actes de notoriété pour toutes les victimes et toutes les victimes n'ont pas eu les moyens de venir à N'Djamena pour être auditionnées », a déclaré Philippe Houssine.

Le président de la Chambre d'assises d'appel, Wafi Ougadèye, a suspendu l'audience jusqu'à mercredi, pour un réquisitoire du parquet qui sera suivi d'éventuelles réponses de la défense et des parties civiles. La décision finale est attendue d'ici au 30 avril, date d'expiration du mandat du tribunal. Le verdict sera définitif. En cas de condamnation, Hissène Habré purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'UA.