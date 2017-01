Cameroun: 480 militants du Rdpc démissionnent dans le Nord

Des cadres et des militants de la section Rdpc de Bardarké et ceux du Fsnc ont rejoints l'Undp.

480 militants du Rdpc et du Fsnc, le parti d'Issa Tchiroma Bakary, ont rejoint les rangs de la section Undp de Mayo-Ourna. Les démissionnaires viennent des villages Tcharatché et Banli, dans l'arrondissement de Mayo-Ourna, département de la Bénoué.

La cérémonie d'accueil des transfuges du Rdpc et du Fsnc était présidée par Iya Boro Ahmadou, membre du comité central de l'Undp et émissaire du président national, Bello Bouba Maigari. A l'occasion, un meeting s'est tenu dans la ville de Bardarké. Les nouveaux militants de l'Undp ont reçu des pagnes du parti et leurs cartes d'adhésion respectives.

Selon les explications du président de la section Undp du Mayo-ourna, la cérémonie d'accueil de nouveaux est l'aboutissement d'une longue démarche entamée par les démissionnaires il y a quelques semaines. « Nous avons voulu nous rassurer de la sincérité des nouveaux militants que nous avons présentés aux grand public de notre arrondissement. C'est depuis novembre 2016 qu'ils m'ont fait part de leur envie de rejoindre l'Undp », a affirmé Alhadji Mouhamadou Oumarou Nana.

Sanda Madi, le chef de file des démissionnaires de la soussection Rdpc Tcharatché, dit avoir agi avec ses camarades et frères pour l'intérêt de leur localité. « Nous nous sommes rendus compte que le Rdpc nous utilisait et nos intérêts n'étaient pas une préoccupation. Notre village manque d'eau potable. Nous sommes dans le noir. Aucune promesse n'a été tenue par les responsables du Rdpc. Ce jour est un jour nouveau pour nous et pour notre nouvelle famille politique », a-t-il expliqué.

Idem pour le président de la sous-section du Fsnc de Banli. Pour Yaya Saidou Maidadi, membre du comité central de l'Undp, l'accueil des anciens militants du Rdpc de Paul Biya et du Fsnc de Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la communication, est la réponse de l'Undp au simulacre de démission organisé le 6 novembre 2016 à Garoua par le parti des flammes.

« Maintenant nous allons répondre coup par coup. La cérémonie de Bardarké est le début d'une longue série d'accueil de nouveaux militants dans notre formation politique à travers toute la région du Nord. 2017 est l'année de l'Undp », a expliqué Saidou Maidadi.

Joint sur son téléphone, le président de la section Rdpc de Bardarké s'est abstenu de tout commentaire sur la démission en masse des militants de la sous-section de Tcharatché. Il a confirmé avoir reçu une lettre de démission collective de certains militants de sa section.

Depuis quelques mois, les responsables des deux partis organisent régulièrement des cérémonies d'accueil de nouveaux militants. Le 6 novembre 2016, près de 200 militants de l'Undp avait rejoint les rangs du Rdpc dans la commune de Garoua 2ème, fief de Mohamadou Ahidjo, fils de l'ancien président Ahmadou Ahidjo.