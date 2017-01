Cameroun: Œuvres caritatives - Moje et l'Association Ntodem en pères noëls à Dschang

Les autres postes à pouvoir dont le secrétaire général, les conseillers, le vice président, le responsable des jeunes, les commissaires aux comptes et le trésorier ont été également voté. La suite des activités de la fondation Moje sera marquée par une autre descente sur le terrain quelques jours seulement après par MOMO Jean qui va procéder à la remise des dons constitués de prés de 300 livres pour renforcer la bibliothèque du Lycée Technique Banengo, une Scie perceuse pour l'atelier de menuiserie, tout ceci par devant le staff administratif et enseignants dirigé par M. Djipap Jean Marie.

La cérémonie de remise de ces matériels de pointe s'est déroulée en présence du préfet du département de la Menoua, Mache Njongnwet Joseph Bertrand et tout son état major. Initiative hautement appréciée et saluée par l'autorité administrative ainsi que la population bénéficiaire qui n'a plus à faire de longues distances pour bénéficier des plateaux techniques d'une autre dimension

