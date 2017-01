Cameroun: Trajectoire - L'exceptionnel parcours de Bouolla Pascal

C'est un homme de terrain, l'actuel Directeur régional Campost/Ouest. Un homme pluridimensionnel et de poigne capable de s'imposer partout où le service l'appelle.

Depuis son entrée dans la maison Campost, Pascal Bouolla aura marqué de ses empruntes cette entreprise de l'Etat du Cameroun, et encore davantage, en ce moment où la concurrence se veut rude. Il fait partie du cercle très restreint des camerounais qui agissent beaucoup, mais parlent peu. Une vraie force tranquille on dirait. Très souvent il a joué les sapeurs pompiers pour redresser des situations de crise dans certains démembrements de cette structure étatique. Originaire de Bameka dans les Hauts Plateaux, région de l'Ouest, Bouolla Pascal a pour passion le travail et rien que le travail, au point d'oublier parfois de s'alimenter lorsqu'il faut atteindre un objectif précis. Titulaire d'un master professionnel option Banque-Bourse-Assurance obtenu à l'Université de Dschang, Pascal Bouolla est un homme à la tête bien pleine.

Il est titulaire d'une maîtrise en Sciences Economiques option Economie-Mathématique-Econométrie obtenu à l'Université de Yaoundé II un an après sa Licence validée avec succès en Sciences Economiques option Techniques quantitatives d'économie dans la même Université. Il entre à l'Ecole Nationale Supérieure des P&T de Yaoundé Cycle A des IPT en 1997 et ressort nanti du Diplôme d'Inspecteur des P&T deux ans après c'est-à-dire en 1999, année à laquelle il intègre l'administration. Par voie de concours direct en 2008, Bouolla Pascal est passé au grade d'Inspecteur Principal des Postes et Télécommunications. Il a rendu des loyaux services dans d'autres régions du pays avant d'être affecté en mission commando dans la région de l'Ouest où il séjourne depuis 2010. Avec tout ce parcours héroïque, l'on a envie de croire qu'il y a encore de la matière au Cameroun pour faire bouger les lignes. Seul le temps nous le dira en tout cas

Un parcours sans faute

Né en effet le 24 Juin 1967 à Bameka dans les Hauts-plateaux, région de l'Ouest, Bouolla Pascal fait ses premiers pas en éducation à l'école Catholique de son village natal Baméka où il fait son cycle primaire avant de se retrouver au CES de Bamendjou. Il obtient en 1989 un Baccalauréat « D » au collège de la réunification de Bafoussam, cette ville qui l'adopte aujourd'hui dans sa posture de Directeur d'entreprise. Après ce succès au Bac, le jeune bachelier, animé et enthousiasmé par la volonté d'aller plus loin et d'écrire de la plus belle des manières les plus belles pages de son histoire, s'engagera dans l'aventure universitaire. Il ira s'inscrire en faculté de physique-chimie à l'université de Soa. Filière qu'il changera très vite pour s'orienter dans la faculté des sciences économiques. Il fera ainsi partie de la première promotion des licences à l'université de Soa de l'ère de la libération des universités d'Etat au Cameroun. Il y décroche la Licence en Sciences économiques, option Techniques quantitatives d'économie ; Avant de décrocher un an plus tard une maîtrise dans la même Université en option économie, mathématiques et économétrie.

Du coup, le jeune étudiant nourrit l'ambition de s'insérer dans le milieu socioprofessionnel. Du haut de sa maîtrise et de ses bagages intellectuels, il décroche aisément le concours de l'école des Postes et Télécommunications en 1997, cycle A des inspecteurs des postes et Télécommunications. Deux ans plus tard c'est-à-dire en 1999, il ressort de l'école et intègre l'administration le 1er Novembre 1999 comme inspecteur des P&T. Bouolla Pascal va dès lors se donner à fond pour se distinguer par le travail. En 2008 et par le biais d'un concours direct des inspecteurs principaux des P&T, il devient inspecteur principal des Postes et Télécommunications. Un couronnement qui lui permettra d'occuper des hautes fonctions dans l'entreprise Campost.

Une valeur sûre de l'émergence !

De Novembre 1999 à Avril 2000, il travaille comme receveur et membre de l'équipe chargée de l'opération de réconciliation Fichier de l'épargne postale (ORF) de Bafia et Ombessa. D'Avril à Décembre 2000, il fut Agent de Guichets, contrôle des opérations des guichets du courrier, d'EMS et tenue des documents fondamentaux du Receveur à Ebolowa. Personnel d'encadrement au Service Provincial de la Comptabilité et des Finances, puis Personnel d'encadrement au Service Provincial des Postes toujours à Eblowa. 2003-2005 il est sollicité à la direction générale à Yaoundé pour travailler comme Rapporteur de la Commission de mise en place de la comptabilité d'entreprise et Personnel d'appui à la cellule Comptabilité d'entreprise. En 2005 il officie comme Receveur au Bureau de Poste Douala-Bonaberi, cumulativement avec le poste de chef service adjoint. Janvier-Octobre 2006 Agent Centralisateur de Comptabilité Littoral/Sud-ouest, en Novembre 2006 il est sous-directeur et Chef de Centre des Chèques Postaux à Douala dans le Littoral. De Janvier à Septembre 2007 toujours à Douala, il est Chef Service Régional des Opérations financières et Responsable de Cellule de gestion du contentieux nés de l'informatisation de l'épargne Littoral/Sud-ouest. De 2007 à 2008, Directeur Régional CAMPOST Littoral/Sud-ouest. Entre 2008-2010 il a travaillé à Buea comme Délégué régional Sud-ouest. Et depuis 2010, Bouolla Pascal officie comme Directeur Régional Campost-Ouest à Bafoussam, avec qualité de Directeur Adjoint Administration Centrale. Il est l'un des rares régionaux qui participent pratiquement à toutes les grandes actions et décisions de la vie de la Campost.

Bouolla Pascal justifie comme expériences de la maîtrise de l'outil informatique, des fondamentaux du management, de management situationnel et du management d'équipe. Toujours en quête de nouvelles connaissances, le Directeur régional Campost/Ouest malgré un agenda bien chargé, a validé récemment en 2014, son Master Professionnel à l'Université de Dschang option Banque-Bourse-Assurance. Il avec alors choisi comme thème de mémoire: La gestion de la trésorerie et le développement de la clientèle : cas des services financiers de la Campost. Un travail qui aura assurément apporté un plus dans les services de la Cameroon Postal services.

Médaillé d'honneur de travail en Argent et vermeil (2015), Bouolla Pascal est marié et père de cinq enfants. Il est aujourd'hui héritier d'une grande famille polygamique puisque son papa fut polygame de trois femmes. Ses passe-temps favoris sont les recherches, la lecture et bien sûr les ballades. Et comme plats préférés, il adore le « ERU » et le « Kongo meat ». Plats qu'il dit bien adopter grâce à son passage dans le Sud-ouest