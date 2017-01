Sénégal: "Enfants de nulle part" - Un recueil de contes pour ressusciter les valeurs traditionnelles

Dieu semble exhausser les prières des retraités demandant une hausse des allocations et leur… Plus »

"Toutes les sociétés qui se sont développées ou qui ont eu à émerger, sont celles qui ont su garder leurs valeurs traditionnelles", a-t-il affirmé, avant d'ajouter : "Nous aussi il urge de revenir à nos valeurs, si nous voulons émerger et si nous voulons que nos sociétés deviennent plus tard des sociétés de référence".

La troisième fable "L'enfant et la forêt magique", plonge le lecteur dans le monde "surréel" de la cosmogonie africaine où l' "on voit tout se mouvoir", et où aussi bien les arbres que les esprits parlent. Ce conte qui relève du fantastique, fait l'éloge de l'amour familial, de l'ambition, mais aussi du sens du partage.

Tambacounda — Hamad Dièye, professeur de mathématiques et sciences de la vie et de la terre (SVT), vient de publier aux éditions l'Harmattan "Enfants de nulle part", un recueil de contes par lequel il entend ressusciter les valeurs morales traditionnelles.

