Angola: Alerte sanitaire aux frontières - Deux premiers cas de virus zika signalés

Dans la phase actuelle du projet, désormais à Jurujuba (commune de Niterói), les chercheurs élèvent et relâchent les moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia et veulent savoir si ces moustiques, en s'accouplant avec les moustiques sauvages, peuvent transférer la bactérie à la génération suivante et créer des populations de moustiques incapables de transmettre les virus mortels.

On estime que les moustiques tuent 700 000 personnes par an. S'ils sont infectés par des virus pathogènes, comme ceux du chikungunya, de la dengue ou le virus zika, ils peuvent les transmettre à l'homme avec une seule piqûre. Mais des chercheurs à l'Université Monash, en Australie (avec la participation du Dr Luciano Moreira du Centre fédéral de recherche du Brésil, la Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz) ont découvert que les moustiques artificiellement infectés par une bactérie nommée Wolbachia ne transmettent pas aussi facilement la dengue, le chikungunya ou le virus zika. Cette bactérie existe naturellement chez 60% des insectes courants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le 18 novembre 2016 que le zika n'était plus « une urgence de santé publique de portée mondiale », suscitant l'inquiétude dans les régions les plus concernées.

Ce Français est, depuis, rentré dans son pays, a précisé Eusebio Manuel, le chef du département d'Hygiène et de Surveillance épidémiologique du ministère, sans plus de détail.

