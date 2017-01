Sénégal: Le PADESS présenté aux acteurs de développement

Il s'agira d'assurer l'autonomisation socio-économique des groupes les plus défavorisés, notamment les jeunes et les femmes, à travers un développement économique local durable dans ces zones d'intervention.

Le PADESS va intervenir dans trois régions, Dakar, Kaolack et Sédhiou, avec l'objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté par le soutien à l'opérationnalisation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la pauvreté.

"Sur la base de résultats satisfaisants enregistrés par l'ancien Programme intégré de développement économique et social (PIDES) et dans un souci de passage à l'échelle, le gouvernement italien a bien voulu financer le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) pour consolider les acquis du PIDES", a rappelé la coordinatrice du PADESS, Aïssatou Diop, en marge du CRD.

Sédhiou — La ville de Sédhiou a abrité mardi un comité régional de développement axé sur l'information et le partage sur le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS).

