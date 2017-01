Afrique du Nord: Festival du théâtre arabe - 10 ateliers de formation au profit des étudiants à Mostaganem

Mostaganem — Dix ateliers de formation au profit d'étudiants et de dramaturges algériens et arabes seront organisés à Mostaganem dans le cadre de la 9ème édition du Festival du théâtre arabe "Azzeddine Medjoubi", ouverte mardi à Oran.

Ces ateliers, prévus du 12 au 17 janvier au conservatoire de Mostaganem, ciblent plus de 200 participants dont des étudiants de l'Institut des arts de Bordj El Kiffan (Alger) et des dramaturges arabes et algériens, encadrés par des spécialistes et des artistes de Jordanie, de Tunisie, du Bahrein, de la Palestine, du Maroc, d'Irak et du Liban.

Ils sont dédiés à plusieurs volets liés à la pratique de l'art scénique comme l'interprétation, la mise en scène, le maquillage et les masques, les costumes, l'expérience du théâtre avec des comédiens non-voyants.

Des thèmes comme "théâtre et changement", "théâtre et patrimoine", "le théâtre et l'enfant", "l'écriture pour adultes" et "l'écriture pour enfants" y seront développés.

Par ailleurs, le congrès, programmé dans le cadre de ce festival sous le slogan "Passage à l'avenir entre leadership et rupture", prévoit plusieurs activités dont deux conférences, l'une sur "la critique théâtrale" qui sera animée par Dr Sameh Mahran d'Egypte et la deuxième sur "la réception et l'esthétique" de Karim Aboud d'Irak, ainsi que deux autres conférences à la mémoire des martyrs du 4ème art national, Azzeddine Medjoubi et Abdelkader Alloula, assassinés dans les années 1990.

La ville de Mostaganem abritera, également dans le cadre de cette manifestation arabe, un festival du théâtre universitaire au cours duquel neuf pièces seront présentées pour se disputer les trois premiers prix.