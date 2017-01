Algérie: La BM revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2015 et 2016

"Dans toute la région Mena, les profondes réformes à l'horizon pourraient déclencher le mécontentement parmi les populations qui dépendent du soutien du gouvernement pour certains produits et services", relève la BM dans son rapport. Et d'affirmer que ces réformes pourraient avoir "de possibles retombées négatives sur la confiance, l'investissement étranger et la croissance", d'où la nécessité de les appliquer progressivement.

L'institution de Bretton Woods attribue ce ralentissement à "la réduction des dépenses dans les travaux publics et au report de la mise en œuvre de la réforme fiscale et des subventions", malgré "les pressions budgétaires aigues".

Selon les pronostics ajustés de la BM, la croissance du PIB de l'Algérie devrait s'établir à 3,6% en 2016 contre 3,4% prévu en juin dernier, soit 0,2 point de plus, une progression qui reste soutenue grâce à l'entrée en production de plusieurs projets gaziers et la solidité de l'activité hors hydrocarbures.

