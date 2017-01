Congo-Kinshasa: La route de Kimwenza coupée à la circulation

« Si rien n'est entrepris dans l'urgence par le gouvernement provincial, le quartier Kindele risque de disparaître de la carte géographique de la ville de Kinshasa. Les têtes d'érosions ayant pris naissance dans ce quartier vont précipiter la destruction des infrastructures sociales et publiques », ont averti quelques habitants venus constater impuissants les éboulements et les ravinements du sol, dans un entretien accordé à l'Agence congolaise de presse (ACP).

La route de Kimwenza s'est coupée en deux au niveau des arrêts Bambou et Kasaï, jetant ainsi l'émoi dans la population qui ne sait plus à quel saint se vouer pour vaquer à ses occupations. Car les véhicules commis au transport des personnes ne pouvant plus emprunter cette artère. Dès lors le problème de transport en commun déjà difficile dans le passé vient s'aggraver au point où les véhicules commis au transport en commun attendent les passagers de l'autre côté de la route coupée.

Mais les habitants de ce quartier ont semblé prêcher dans le désert car le gouvernement provincial de Kinshasa à qui ils s'adressaient indirectement n'a pas réagi à leur cri du cœur on ne sait pourquoi. Sans doute que la menace de coupure de cette route n'a pas été prise au sérieux, bien qu'elle soit réelle. La preuve a été donnée par l'interruption du trafic sur cet axe routier emprunté par de nombreux usagers. Interruption survenue à la suite de la pluie abondante et diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le vendredi 6 janvier.

La menace de coupure de la route de Kimwenza, au quartier Kindele, dans la commune de Mont-Ngafula, a toujours fait l'objet de préoccupations des habitants du quartier. Car cette route est la voie obligée de nombreux habitants de ce quartier venant d'autres communes de la capitale et passant par l'Université de Kinshasa (UNIKIN) et vice-versa.

