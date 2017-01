Algérie: Le 4e ART national s'est adapté aux transformations et mutations que connait la société

La cérémonie d'ouverture de cette 9e édition du Festival du théâtre arabe s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, du secrétaire général de l'Instance arabe du théâtre, Ismaîl Abdellah, d'ambassadeurs arabes et d'un grand nombre d'artistes et de figures culturelles nationales et arabes.

Le ministre a rappelé l'engagement de l'Etat à promouvoir la culture dans toutes ses expressions et diversités. "Ceci se reflète dans l'importance accordée aux grands évènements internationaux comme cette 9ème édition du Festival du théâtre arabe, organisée au début de cette année, qui souhaitons-le, sera celle de la créativité, de la culture, de l'art et de la pensée", a-t-il souligné.

Le ministre a également souligné l'expérience pionnière du théâtre national qui fait l'objet de recherches et d'études au niveau des universités et grandes écoles mondiales.

M. Mihoubi a indiqué que l'art scénique algérien s'est toujours intéressé aux préoccupations et aux questions fondamentales de la société, mettant en exergue la place qu'occupe le 4ème art dans le paysage culturel et artistique national.

