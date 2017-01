Algérie: Leekens veut sceller la qualification au 2e tour avant le match du Sénégal

"Tout le monde parle de la défense et de ce qu'elle donnera au Gabon. Je vois les choses différemment. Nous devons défendre collectivement et ne pas faire de cadeaux à nos adversaires. Il faudra essayer de marquer le premier but. L'important n'est pas de courir après le ballon dans le camp de l'adversaire, mais d'éviter de gâcher quatre ou cinq occasions et d'offrir trois cadeaux. Si nous ne corrigeons pas ces travers, nous ne pourrons jamais nous imposer au plus haut niveau", a-t-il conclu.

"Nous avons retrouvé notre équilibre, après des débuts difficiles en qualifications pour la Coupe du Monde. Nous savons que la CAN est complètement différente des autres compétitions. L'Algérie répondra présent, mais je ne peux pas garantir les résultats. Nous ferons tout pour produire un niveau de jeu honorable et soulever le trophée", a assuré Leekens.

"Le match face au Zimbabwe sera crucial. Tout le monde parle de la Tunisie et du Sénégal, mais je pense qu'il faut se méfier de cet adversaire. Je connais bien la sélection tunisienne car je l'ai entraînée il n'y a pas longtemps. Ses joueurs n'ont pratiquement plus de secrets pour moi. C'est une équipe redoutable, qui a bien joué ces derniers mois. Ce sera un match particulier pour les deux pays, compte tenu de la proximité géographique", a-t-il ajouté.

