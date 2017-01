Afrique du Nord: Festival du théâtre arabe - La 9e édition s'ouvre avec "Hizia", une histoire d'amour

Le spectacle "Hizia", qui a enchanté le public, est dirigé par Fouzi Benbrahim. Il s'appuie sur une composition musicale de Mohamed Boulifa et un arrangement de Hassan Lamamra. Le spectacle implique quelque 75 artistes, entre danseurs, chanteurs et comédiens.

Le poème "Hizia" de Ben Guittoun est devenu l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la poésie populaire algérienne. L'extrême sensibilité et l'extraordinaire sincérité de ce touchant poème ont été tels que de nombreux interprètes ont chanté le poème de Hizia : Rabah Deriassa, El Bar Amar, Abdelhamid Ababssa, Khelifi Ahmed et encore Réda Doumaz.

Sayed, un orphelin, qui d'après la légende, a été recueilli par son oncle Ahmed Bel Bey, richissime éleveur du Tell algérien et père de Hizia, sa cousine dont il est tombé amoureux.

En flash-back, le spectacle revient sur cette extraordinaire et tragique histoire d'amour basée sur le magnifique poème de Mohamed Ben Guittoun, qui a tenté de traduire la tristesse et le désarroi de son ami Sayed suite à la perte cruelle de sa bien-aimée Hizia, à l'âge de 23 ans.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.