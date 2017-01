Congo-Kinshasa: PNLTHA - La possibilité de réduire la trypanosomiase humaine africaine en RDC d'ici à 2020

Dans ce contexte, Philémon Mansinsa a fait savoir que la réalisation de toutes ces activités est facilitée par le cadre constitutionnel à trois niveaux, notamment, central (par le gouvernement exécuté par le PNLTHA), provincial (par la division de la santé avec l'appui des médecins coordonnateurs) et périphériques (par les administrateurs de territoires avec l'appui des zones de santé et des unités mobiles).

Dans les mêmes lancées, cette stratégie vise aussi la lutte anti-vectorielle par le piégeage sélectif à base communautaire et à l'assainissement du milieu. Dans cette optique, la stratégie de soutien, a-t-il indiqué, consiste à former le personnel et à donner la communication pour l'atteinte d'une participation plu accrue de la population et à assurer la surveillance épidémiologique.

En clair, il s'est référé à la politique nationale de lutte contre la maladie dont les défis à relever consistent, notamment à l'amélioration de la couverture en THA en RDC, qui est actuellement inférieur à 20% et doit être ramenée à plus de 80% dans les zones à haut risque, a-t-il expliqué.

