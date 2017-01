Afrique: TP Mazembe - Deux ans après, Trésor Mputu va rejouer

Sur le touche depuis près de 24 mois en raison d'un litige l'opposant que club angolais de Kabuscorp, Trésor Mputu peut enfin rejouer au football. Ceci grâce à l'autorisation accordée par la FIFA (Fédération internationale de football association) à la Fecofa (Fédération congolaise de football association) pour qualifier le Léopard.

« Le choix d'aller en Angola n'était pas forcé, je l'avais fait sans approfondir les contours, et par la suite je me suis rendu compte qu'il état inopportun de quitter le TPM. Aux yeux de mon président Moïse KATUMBI, je l'avais déçu parce qu'il avait d'autres propositions européennes à me faire. J'assume ce mauvais choix et promet de ne plus me hasarder à refaire les mêmes erreurs« , avoue Mputu qui avait choisi en 2014 de quitter son club de coeur pour un autre challenge, sur le site de Mazembe.

Grand espoir annoncé du football africain, le Corbeau compter retrouver sa forme mais sait que cela doit passer par le travail: « Le football c'est ma profession. Je suis comme un militaire dans sa caserne qui n'attend que les ordres de mission pour attaquer (rire). Je ne sais vous promettre dans quel état je serai à mon premier match. Pour retrouver le bon niveau que j'avais avant cette affaire avec Kabuscorp, il faut beaucoup travailler. Le talent ne suffira pas pour redevenir le Trésor qu'on a connu. Voici ma règle : il faut allier la condition physique, la technique individuelle et collective, et se conformer au style de jeu du coach afin atteindre les sommets. En ce qui me concerne, j'ai encore besoin de temps de jeu pour affronter la concurrence au TPM. Je veux y arriver à une condition, que je sois seulement discipliné dans tout ce que je fais« .

Mputu avait quitté le club angolais de Kabuscorp à la suite d'un conflit contractuel. Par la suite, Kabuscorp avait contesté son départ, via la Fédération Angolaise, et réclamé une indemnisation pour rupture de contrat abusive, devant les instances de la FIFA