Afrique: Wilfried Zaha - Pourquoi il a choisi la Côte d'Ivoire !

C'est l'un des nouveaux visages de la Côte d'Ivoire en route pour la CAN 2017. Wilfried Zaha a été sélectionné avec les Eléphants après avoir donné son OK pour jouer avec le pays de ses parents. Malgré un forcing de dernière minute de l'Angleterre, le milieu de Crystal Palace est resté sur son choix.

« Je suis parti tout jeune pour l'Angleterre et je ne suis plus retourné au pays. J'ai donc fait toutes mes classes dans mon pays d'adoption et c'est le plus normalement du monde que j'ai joué pour les sélections anglaises de jeunes. Mais depuis quatre ans, j'ai eu largement le temps d'analyser la situation et de prendre en compte les sollicitations des dirigeants fédéraux ivoiriens. Alors j'ai fait mon choix. Je veux désormais jouer avec la Côte d'Ivoire. C'est gratifiant d'abord parce que je suis fier de jouer pour mon pays, ensuite parce que la sélection ivoirienne possède des joueurs de qualité et elle a toujours été un réservoir de talents. J'ai fait donc le bon choix et je ne le regrette pas« , confie t-il au site officiel de la FIF (Fédération ivoirienne de football).

Pour la CAN, Zaha affiche ses ambitions: « Je veux être capable de donner le meilleur de moi-même à la sélection de mon pays et contribuer avec mes coéquipiers à remporter davantage de titres. Je veux pouvoir offrir une 3ème Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire et rendre ainsi heureux les Ivoiriens. C'est mon ambition à brève échéance« .