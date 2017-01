Afrique: CAN 2017 - La BOA offre 2 millions aux journalistes sportifs maliens

Les journalistes maliens ont reçu un soutien de taille de la part de la Bank Of Africa ( BOA ) qui a offert une somme de deux millions F cfa (3040 euros environs) pour la bonne participation de l'UJSMA (l'Union des Journalistes de Sports du Mali) à la 31è édition de la Coupe d'Afrique des Nations des Nations, qui aura lieu au Gabon. Et c'est le Directeur Général adjoint, chargé aux Sports de la B.O.A, Modibo Diarra qui a remis le chèque symbolique au président de l'association sportive Baba Cissouma, en présence du personnel de la banque et aussi des journalistes. Le Directeur Général a expliqué le bien fondé de cette remise.

"C'est un geste qui va dans la droite ligne dans le cadre de la collaboration qui nous unit avec les journalistes sportifs. Cette collaboration date depuis la création de cette association. C'est avec beaucoup de plaisir que nous faisons ce geste à l'endroit des journalistes. J'attends beaucoup de mobilisation de la part des journalistes sportifs au tour des différents idéaux de la banque. La Bank of Africa fait le commerce d'argent et les journalistes véhiculent l'information. En tout cas nous souhaitons que vous intégrez davantage la banque dans vos différentes activités comme un partenaire efficace. Je profite de votre micro également pour souhaiter bonne chance aux Aigles du Mali qu'ils nous ramènent la coupe" a fait savoir exprimé Modibo Diarra.

A son tour, le président de l' UJSMA a manifesté sa satisfaction suite à ce geste fait par la BOA : "C'est une grosse satisfaction pour l'UJSMA. C'est une épine enlevée de nos pieds à la veille de cette CAN 2017 à laquelle l'Ujsma sera largement représentée. La collaboration entre la Bank of Africa et l'Union des Journalistes de Sports du Mali ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la création de l'UJSMA puisque qu'on est ensemble depuis le lancement de nos activités. Pour ce geste de deux millions (2.000.000) nous pensons que la somme va être judicieusement utilisée et que notre partenariat sera un partenariat gagnant-gagnant avec une grande visibilité de notre part au grand bonheur de la Bank of Africa » a indiqué Baba Cissouma.

C'est une bouffée d'oxygène qui va permettre à la délégation des journalistes de bien couvrir la CAN et de bien suivre leur sélection. Le Mali se trouve dans le groupe D en compagnie de l'Ouganda, du Ghana et de l'Egypte.