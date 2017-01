Afrique: CAN 2017 - Riyad Mahrez rêve d'offrir le titre aux 40 millions d'Algériens

Éliminée en quart de finale il y a deux ans, l'Algérie est l'une des équipes favorite de la CAN 2017 qui s'ouvre ce samedi à Libreville au Gabon. Lors du deuxième match amical disputé, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), les Fennecs ont atomisé la Mauritanie sur le score de 6 à 0. Après cette deuxième rencontre, les Verts se rendront demain à Franceville (Gabon) pour prendre leur quartier avant d'entamer l'aventure africaine, dimanche prochain, face au Zimbabwe.

Comme lors de chaque compétition internationale, des milliers d'Algériens se retrouveront dehors pour suivre les matchs. Et les Fennecs se sentent prêts à offrir le titre aux 40 millions d'Algériens. A quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2017, Riyad Mahrez évoque, dans un entretien exclusif à la chaîne britannique d'information en continue Sky Sports, son souhait de décrocher un titre continental avec l'Algérie lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qu'il compte dédier à son père et aux millions de fans Algériens.

Pour le milieu de terrain du club britannique, Leicester City, « il y a une impression que le pays a finalement réussi à former une équipe avec des joueurs brillants. Nous sommes très conscients que nous faisons partie du groupe le plus complique, mais c'est OK, lancera-t-il. Nous sommes totalement prêts à y faire face », ajoutera-t-il encore.

Le meilleur joueur africain de l'année a confié être motivé par la mémoire de son défunt père et par le peuple algérien à qui il aspire dédier le trophée de la CAN 2017. « Une fois au Gabon, mes pensées seront tournées vers le village de Beni Snous où est enterré mon père. Il serait bon pour mon père que nous décrochions ce prestigieux trophée continental... Il voulait que je joue pour l'Algérie, c'était son souhait le plus cher », a-t-il dit.