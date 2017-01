Burkina Faso: Procés de la tentative d'attaque de la Maca - « Nous sommes ici parce qu'on a refusé de participer au complot de Zida pour renverser Roch »

Depuis le début du procès de la tentative d'attaque de la MACA, un nom est revenu dans toutes les auditions : celui de Madi Ouédraogo. Considéré comme le cerveau du « complot », son intervention était très attendue. Voici ce qu'il a dit dans la soirée du 10 janvier 2016, lors du 4e jour des auditions des accusés.

Il était exactement 17h42mn, lorsque le président du tribunal appelait le caporal Ouédraogo Madi à la barre. Toute l'assistance se rua alors au bord de l'estrade. Tous voulaient voir à quoi il ressemble.

L'homme s'est approché lentement de la barre et a pris le micro pour décliner son identité. « Vous êtes poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de détention illégale d'armes et de munitions.

Reconnaissez-vous les faits ? », lui a demandé le président du tribunal. « Je ne reconnais pas M. le président », a-t-il répondu.

« Allez-y, le tribunal vous écoute », a rétorqué le président. Il faut le rappeler, au cours du procès, l'usage des appareils d'enregistrement, des caméras, du téléphone et des appareils photos est strictement interdit.

Lorsque la parole a été donnée au sieur Madi, comme des sprinteurs prêts pour une course, nous apprêtâmes stylos et calepins afin de ne rien laisser passer de ce qu'il allait dire. A la Cour, Madi Ouédraogo demande la permission de commencer son récit sur l'accusation d'« association de malfaiteurs ».

« Allez-y », lui a encore dit le président du tribunal. Il demande encore la permission de s'asseoir, ne pouvant pas rester debout pour des raisons de santé mais aussi, parce que : « je voudrais m'exprimer en long et en large sur cette question car la population veut savoir la vérité », a-t-il dit.

Là encore, le tribunal lui accorde la permission de s'asseoir. Madi Ouédraogo prend donc place. Il déballe un calepin dans lequel il a griffonné des notes.

Voici ce qu'il a dit en substance : « Tout a commencé le 8 décembre. Le soldat de 1re classe Haro Athéna est venu me voir pendant que je buvais un thé. Il m'a demandé de l'accompagner et j'ai cherché à savoir où et pourquoi. Il m'a dit que si je n'étais pas occupé, de le suivre et que j'en saurais davantage.

Je l'ai donc suivi et arrivé devant chez-lui, j'ai aperçu le sergent Mahamadi Zallé assis sur sa mobylette. Ils m'ont dit de les accompagner dans le quartier Tanghin et qu'une fois là-bas ils me donneront le motif.

Arrivés, celui qu'on venait voir était absent. Zallé l'a donc appelé. 5 minutes plus tard, un homme enturbanné est arrivé. Nous sommes rentrés et on a causé et parlé de tout et de rien.

A midi, on nous a servi du tô et on a mangé. Après cela, Ladji nous a invités à entrer dans la maison et une fois dedans, nous avons fait les présentations. Zallé me l'a présenté comme une de ses connaissances, une personne qui venait au camp et qui connaîtrait des hauts gradés.

Il m'a ensuite dit que Ladji pouvait nous aider à récupérer nos matériels perdus et que je devais réunir tous ceux qui sont dans la même situation afin qu'on puisse faire l'état. Quand on a fini, je me suis retiré. J'ai informé quelques-uns que j'ai pu voir. Le 16, lors de la 1re rencontre, nous n'étions pas beaucoup.

Nous sommes convenus de continuer à passer l'information et de se retrouver le 19. C'est ainsi que le 19, une quinzaine de personnes s'est retrouvée chez moi ». Voici donc la version servie par le caporal Madi Ouédraogo sur ce pourquoi ils s'étaient réunis.

Mais ce n'est pas tout. Il poursuit : « mais avant cette rencontre, certains de mes ex-camarades du RSP sont venus me voir. Il s'agit de Claude Ido, Rachidi Ouédraogo, Yougbaré Alexandre et Dieudonné Ouédraogo. Ils m'ont dit qu'ils tenaient des réunions avec le général Zida et qu'il y avait un complot en cours.

Et que la gendarmerie serait le noyau de ce complot et qu'il s'agissait de renverser Roch, le jour de son investiture.

Donc, selon eux, vu que certains des éléments se réunissaient chez moi, il serait bon de les informer afin qu'ensemble nous allions attaquer Yimdi, récupérer le camp Naaba Koom et libérer les généraux car leur vie serait en danger ».

Selon donc le caporal Madi Ouédraogo, voici d'où est venue cette affaire d'attaque de la MACA. Le jour de la réunion, soit le 19 décembre, a poursuivi le caporal, ces quatre soldats sont venus chez lui avec un bout de papier pour faire passer leur message.

« Ils m'ont flatté ; j'ai lu le message, ils ont enregistré et aujourd'hui, nous sommes ici mais eux, on ne les voit pas », s'est-il plaint. A l'entendre donc, ils seraient victime d'un vaste complot orchestré par le général Yacouba Isaac Zida. Pourquoi ?

« C'est l'oncle de Pafadnam qui était à la tête de la mission qui a assassiné Thomas Sankara »

Madi revient encore à la charge. « Le général Zida nous a donné des ordres, on a refusé. C'est pourquoi il a monté toute cette affaire.

En effet, le 18 juin 2015, lorsqu'il était encore Premier ministre, il nous a convoqués dans son bureau. Nous étions une quinzaine à y aller. Une fois là-bas, il nous a fait part de son plan pour faire une révolution au Burkina Faso.

Mais, pour cela, des têtes devaient tomber. Il a donc dit que cette révolution ne pourrait pas tenir tant que Djibrill Bassolé, Gilbert Diendéré et Salifou Diallo seraient en vie. Il nous a donc demandé de les éliminer.

En tant que soldat, je me suis engagé à défendre mon pays au péril de ma vie. J'ai donc refusé catégoriquement cette proposition. Il nous avait même promis une villa et 60 millions de F CFA chacun.

J'ai dit à Zida qu'en tant que militaire, c'était une chose que l'on pouvait faire en 15 minutes. Mais après cela, où irions-nous ou que deviendrions-nous ?

J'ai aussi ajouté que faire une telle chose serait égoïste car, la position qu'il occupe actuellement, il la doit à ces personnes qu'il veut éliminer. C'est à ce moment que Zida m'a répondu que les généraux ont déjà les mains tâchées de sang et que s'ils sont éliminés, la population applaudira.

J'ai encore marqué mon refus et tous ceux qui étaient là ont suivi mon raisonnement. On s'est levé et on est parti sans tomber d'accord.

Le lendemain 19 juin, j'étais au camp lorsqu'il a envoyé le caporal Pafadnam me chercher. Il est venu garer un véhicule neuf de marque Jaguar et m'a fait savoir que Zida avait besoin de moi.

Je ne voulais pas y aller mais j'ai décidé de suivre l'affaire pour voir jusqu'où elle irait. J'ai donc rendu compte de la situation a mon sergent et je lui ait aussi dit où je me rendais au cas où l'on ne me reverrait plus car, on ne sait jamais. On est arrivé chez Zida autour de 20h. J'étais avec Pafadnam.

C'est à ce moment qu'il m'a dit qu'il a passé une nuit blanche à cause des propos que j'ai tenus la veille. Mais, que de ne pas à m'en faire car, les affaires se passent toujours de cette manière. Il revient sur le complot et me rassure que si Pafadnam est là, c'est pour rassurer d'une chose.

Il me dit alors que c'est lui Zida qui a rouvert le dossier Thomas et que c'est l'oncle de Pafadnam qui était à la tête de la mission qui a assassiné Thomas Sankara. Mais, à l'ouverture du dossier, il a envoyé ce dernier hors du pays.

Donc, il insiste que je n'avais pas à craindre en accomplissant la mission. J'ai donc répondu que j'allais réfléchir. Je suis retourné au camp et j'ai rendu compte.

Le 30 juin, certains sont partis prendre les 60 millions et les villas pour la mission. C'est nous qui sommes allés les intercepter à côté du domicile de Salifou Diallo avec des 12/7, des kalachs et des stupéfiants.

Le général Diendéré et le Chef d'état-major des armées sont au courant de cette opération. Tous ceux qui étaient au RSP le savent ».

Voici les révélations du caporal Madi Ouédraogo. Pour lui donc, c'est parce que depuis ce temps, ils ont fait foirer le coup de Zida que ce dernier à comploté pour qu'ils soient dans cette situation.

« Nous sommes ici parce qu'on a refusé de participer au complot de Zida pour renverser Roch », a-t-il soutenu. Sinon, s'est demandé Madi Ouédraogo, comment expliquer le fait que Ido Claude, les sieurs Dieudonné, Rachidi et Yougbaré ne soient pas présents à ce procès ?

Il va plus loin et soutient que la voix du sieur Ido a même été effacée de l'enregistrement qu'il lui a été donné d'écouter. Il était 19h40. Au moment où nous quittions les lieux, le procès se poursuivait toujours.