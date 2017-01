Angola: Les autorités admettent des difficultés pour choisir le chef coutumier de l'île de « Cabo »

Luanda — Les autorités administratives du district d'Ingombota admettent avoir des difficultés pour choisir le successeur du chef coutumier de l'île de « Cabo », Francisco Miguel Menezes "Miguelito", décédé en août 2016.

Le responsable du secteur de la Culture et du Tourisme de l'administration du district de Ingombota, Costa e Silva, a déclaré que jusqu'à présent, « il y a peu d'intérêt de la part des parents (de la lignée maternelle) selon la tradition des insulaires ».

"C'est compliqué, parce qu'avant sa mort, le chef coutumier n'a pas indiqué le successeur (...), et nous ne pouvons pas choisir immédiatement un successeur de la communauté, nous tenterons parmi les vieux, d'indiquer un conseiller pour convaincre la famille du défunt et choisir l'héritier à ce poste", a-t-il souligné, et a suggéré comme probable conseiller, qui a une certaine influence, l'actuel chef coutumier de l'île de Mussulo.

Le chef coutumier a le devoir de se faire respecter devant la communauté et résoudre les problèmes de la population. Les autorités traditionnelles ont, entre autres, l'obligation de jouer le rôle de juge, de sensibiliser la communauté pour les campagnes massives, telles que la vaccination et les élections, et d'être l'interlocuteur dans les réunions avec la direction.

Près de 10 mille habitants peuplent cette île.