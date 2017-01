Guinée: Dr Bano Barry - «Nous risquons que demain vous, moi se retrouvent quelque part assassinés»

interview

L'on assiste souvent à des scènes de violence excessive où des citoyens se rendent justice contre des présumés voleurs ou assassins. La vindicte populaire a causé plusieurs victimes notamment en Haute Guinée et en Guinée Forestière où récemment deux humanitaires ont été tués à Kissidougou.

Le sociologue, le Dr Alpha Amadou Bano Barry s'inquiète et parle d'un problème de décadence morale et d'inhumanité parmi les citoyens guinéens. Lisez l'interview!

On assiste de plus en plus à des scènes des violences excessives où des citoyens se rendent justice contre des présumés voleurs ou assassins notamment en Haute Guinée et en Guinée Forestière avec récemment l'assassinat de deux humanitaires à Kissidougou qui, soupçonnés de trafic d'enfants ont été victimes de la vindicte populaire. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce phénomène?

Il faut dater ce phénomène. Pratiquement, c'est dans les environs de 1990 que pour la première fois on a vu en Guinée des populations se rendre justice.

Si vous avez bonne souvenance, vous allez vous rendre compte que les premiers cas de cette nature ont commencé d'abord au Nigéria et ensuite au Mali où ils ont inventé ce qu'ils ont appelé la justice c'est-à-dire la boite d'allumettes plus l'essence, et maintenant en Guinée.

Si vous regardez ces 3 pays vous allez vous rendre compte que la caractéristique de ces pays au moment où ces événements ont commencé c'est deux choses: l'affaissement de l'Etat qui résulte de l'affaissement de deux structures extrêmement importantes qui constituent le fondement d'un Etat.

C'est les services de sécurité, mais c'est aussi la justice. Si vous avez remarqué la période pendant laquelle ce phénomène a commencé au Nigeria et au Mali et la période pendant laquelle ce même phénomène a vu le jour en Guinée vous allez constater des phénomènes marqués par un affaissement de l'Etat. Max Weber disait que l'Etat c'est le monopole de la violence.

Quand cette violence devient partagée, individuelle et concerne chaque groupe capable de violenter, on tombe dans l'anarchie. Les gens parlent aujourd'hui parce qu'ils croient toujours que quand un phénomène apparait dans un pays que c'est la première fois qu'il apparait.

Mais, non! Si vous avez remarqué dans cette période des années 90, il y avait un autre phénomène qui est apparu c'est le fait de ne plus porter secours à quelqu'un qui se trouve dans une situation de blessure ou de mort.

Vous vous rappelez à cette période lorsqu'un camion faisait un accident, les populations riveraines se jetaient sur la marchandise et parfois même palpaient les poches des morts au lieu de les secourir. Ça, c'est un indicateur d'un affaissement de la morale.

Quand vous voyez ce phénomène dans un pays, il y a deux affaissements, celui de l'Etat et celui de la morale familiale et collective.

C'est-à-dire que désormais, celui qui souffre et qui est dans la difficulté, ce n'est plus un homme comme vous. Il prend le rang de bête qu'on peut détruire à n'importe quel moment.

Qu'est ce qui explique le retour de ces événements maintenant en Guinée?

Le retour de ces événements maintenant est aussi un indicateur de ces deux affaissements. Je crois d'ailleurs que cet affaissement qui a commencé dans les années 90 ne fait que continuer.

Il y a eu des périodes où il y a un peu d'accalmie où on a eu l'impression que les choses sont rentrées dans l'ordre, mais en réalité dans le fond ont se retrouve dans un affaissement de l'autorité de l'Etat et un affaissement de l'autorité morale, familiale et collective.

Voilà ce qui peut expliquer cela. On considère qu'en réalité qu'il ne sert à rien de donner un déviant à la Police parce qu'elle-même est déviante. On considère qu'il ne sert à rien d'envoyer un déviant devant les tribunaux parce que les tribunaux eux-mêmes sont déviants.

Donc, à partir de ce moment, on considère qu'en éliminant la personne physique que l'on a sous la main, on élimine définitivement un problème dont on aura plus besoin de revenir là-dessus parce qu'il est mort et c'est définitif. Voilà la logique qui se trouve dans la tête des gens lorsqu'ils agissent.

Est-ce que cela pourrait éventuellement avoir des conséquences plus graves pour le pays?

En réalité à partir du moment dans pays où il y a un affaissement de l'autorité de l'Etat doublé d'un affaissement moral, individuel, familial et collectif vous avez un pays qui risque de sombrer. Nous sommes dans une situation déjà problématique.

Ce que je veux savoir c'est est-ce que ce phénomène qui consiste à se rendre justice ne pourrait pas éventuellement se transformer en organisation terroriste en Guinée parce que vous-même venez de dire que ça a commencé au Nigéria puis au Mali et nous savons que ces deux Etats sont aujourd'hui confrontés au terrorisme?

Si vous ramenez la question à ce niveau c'est un autre problème. Ce sont des pays qui ont connu l'affaissement de l'Etat vers la fin du règne de Moussa Traoré au Mali et puis au Nigéria avec le désordre du général et la corruption généralisée qui a caractérisée le pays à l'époque.

Mais, la question du radicalisme religieux dont il est question est liée à un autre désordre qui est venu, un peu plus tard lorsqu'en réalité les pays arabes ont utilisé les moyens de l'Etat pour propager des nouvelles doctrines religieuses pour lesquelles ils demandaient beaucoup plus d'obédience vis-à-vis de ces pays et vis-à-vis de l'Etat central.

A mon avis, ce que nous risquons en Guinée, c'est que demain vous, moi et un quelconque citoyen se retrouve quelque part assassiné parce que les gens l'ont confondus avec d'autre qui était de passage. En fait, le risque aussi, nous n'apportons plus de soutien à quelqu'un.

C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous voyez un enfant qui s'est égaré, vous ne le prendrez plus pour essayer de le raccompagner parce que vous pouvez arriver à un endroit où on va dire que celui-là est un voleur d'enfants et vous allez mourir.

En fait, on va détruire l'humanité qui est en nous. C'est-à-dire l'être humain a envie d'aider. Il aspire à améliorer les conditions de ses semblables. Dans une situation pareille c'est notre humanité qui risque de disparaitre.

Qu'est ce qu'il faut pour mettre fin à ce phénomène ?

Première chose, c'est la réforme des services de sécurité et de justice. Cette réforme est essentielle.

En fait, il faut créer un Etat qui a de la mémoire, de la compassion, de la rigueur et qui est respectueux de la Devise nationale : Travail-Justice-Solidarité. Si on l'avait fait, on n'aurait jamais vu ce genre de problèmes.

Que des humains se jettent sur un autre humain, le bastonne avec des bambous, de l'électricité, de l'essence, le brule et marche sur son cadavre en pleine journée, signifie que nous avons un problème d'humanité.

Fondamentalement, cela signifie que nous sommes arrivés à un niveau tel que nous considérons que celui que nous avons en face de nous parce qu'il nous a volé ou fait ceci, ne mérite plus d'exister et ça c'est extrêmement grave dans une société.

Il y a tellement d'anciens voleurs qui sont devenus des personnes extrêmement respectables parce que le voleur peut changer. Même celui qui triche peut devenir honnête.

En fait, en tuant n'importe quel voleur, on part de l'hypothèse qu'en réalité, ce voleur ne pourra jamais arrêter de voler.

Et pourtant, Dieu m'est témoin, si je dresse la liste de tous les guinéens qui ont déjà volé et qui ont fini par arrêter de voler cette liste risque d'être très longue.