Sénégal: CAN 2017 - Les Lions du Sénégal dans la continuité des éliminatoires (groupe B)

Dans un groupe B relevé, avec l'Algérie, la Tunisie et, dans une moindre mesure, le Zimbabwe, les Lions Indomptables auront besoin de cadres à leur top niveau pour ne pas décevoir une fois de plus. Car depuis la 4e place de l'édition 2006, le Sénégal ne répond plus présent sur la scène continentale.

Désormais, l'équipe sénégalaise, qui conserve une force de frappe prometteuse, penche moins vers l'avant. La charnière Koulibaly-Mbodj est un gage de solidité et le trio Gueye-Ndoye-Kouyaté allie expérience et impact physique.

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a misé sur le groupe mis en place lors des éliminatoires pour aborder cette CAN 2017. Globalement équilibré, le groupe sénégalais impressionne par sa force de frappe offensive avec Sadio Mané, Keita Baldé et le vétéran Moussa Sow.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.