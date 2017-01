Angola: La Sonangol appelée à reprendre l'exploitation de ses puits pétroliers en Irak

La Sonangol exploite le pétrole en Irak depuis la signature d'un contrat entre les deux parties en 2009. Fort malheureusement, elle s'était retirée du pays en février 2014, en raison de la détérioration de la situation politique. Et quelques mois plus tard, l'EI s'emparait de vastes étendues du territoire au nord et à l'ouest de Bagdad, mais depuis le lancement de l'offensive des forces régulières le 17 octobre dernier sur Mossoul, ces islamistes ont perdu du terrain face à l'armée irakienne.

La reprise de ces champs pétroliers a été rendue possible grâce l'offensive de l'armée régulière pour reconquérir la ville de Mossoul, le dernier grand bastion de l'EI en Irak. Depuis lors, et selon les autorités irakiennes, la quasi-totalité des puits incendiés par les djihadistes sont sous contrôle, à l'exception de neuf qui sont toujours en feu.

