Gambie: La médiation ouest-africaine attendue à Banjul vendredi

A ce jour, trois recours ont été déposés à la Cour suprême par le parti de Yahya Jammeh pour contester la victoire d'Adama Barrow et demander l'annulation de l'élection, arguant d'irrégularités dans la comptabilisation des votes et l'organisation du scrutin. Le premier a été déposé le 13 décembre alors que les deux autres l'ont été le 3 janvier.

Pour l'heure, et selon le président de la Cour suprême gambienne, Emmanuel Fagbenle, cette juridiction est dans l'impossibilité de statuer sur le recours du chef de l'Etat Yahya Jammeh contre sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow avant plusieurs mois, faute de juges. « Nous ne pourrons statuer que lorsque la Cour sera au complet, avec l'arrivée de juges attendus du Nigeria et de Sierra Leone dans les prochains mois », a-t-il précisé lors d'une audience sur ce dossier, ajoutant que ces deux pays africains avaient indiqué ne pas disposer de magistrats pour remplir cette mission dans l'immédiat.

Cette seconde mission de la Cédéao à Banjul, après celle du 13 décembre, sera composée du chef de l'Etat nigérian, Muhammadu Buhari, de son homologue, Ellen Johnson Sirleaf, du Libéria et l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama. Les présidents nigérian et nigérien ont été nommés médiateurs dans la crise politique gambienne par les dirigeants de cet espace communautaire après la défaite de Yahya Jammeh face au candidat de l'opposition, Adama Barrow, qu'il a d'abord concédée, avant de se rétracter.

