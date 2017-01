Angola: Le Ministère de la Culture et l'Ambassade du Brésil pour le renforcement de la culture

Luanda — La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, a réaffirmé mardi, à Luanda, l'engagement de renforcer les liens historiques et de fraternité avec le Brésil.

La gouvernante a qualifié de très bonnes les relations de coopération qui existent dans le domaine de la culture, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto.

Carolina Cerqueira a identifié comme priorité la promotion et modernisation pour renforcer la relation culturelle Angola-brésil dans la valorisation des centres culturels d'Angola au Brésil, notamment, à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia.

Le renforcement des échanges culturels dans divers domaines et une étude sur la route de l'esclave.

Pour la ministre de la Culture, l'éducation artistique, la formation et la conservation du patrimoine sont des domaines prioritaires du secteur, et doivent mériter une grande attention dans le futur partenariat avec les autorités brésiliennes dans le domaine de la culture, et a profité de l'occasion pour demander au gouvernement brésilien de soutenir la candidature de Mbanza Kongo, au patrimoine de l'humanité.

Elle a remercié, au nom du Ministère de la Culture, la collaboration de la compagnie de construction du Brésil "Odebrecht", la réhabilitation de l'église de Notre-Dame de « Rosário de Cambambe, à Dondo, et a appelé à la poursuite des actions similaires pour la réparation et valorisation du riche patrimoine matériel et immatériel d'Angola.

A l'audience, l'ambassadeur du Brésil en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto, a souligné la nécessité d'un partenariat conjoint pour diffuser la culture brésilienne en Angola ainsi qu'une grande promotion et diffusion de la réalité culturelle angolaise dans ce pays.