Sénégal: Modernisation des lieux de culte - La mairie de Sédhiou cible deux mosquées pour 2017

"Vous savez, ce problème [de la voirie] est crucial. [... ] On est au bout du tunnel. La semaine dernière, nous avons payé des familles touchées par le problème de la voirie et nous pensons que les chantiers vont démarrer début février, d'abord pour la commune de Sédhiou et ensuite Sédhiou -Marssassoum", rassure le maire de Sédhiou.

"Aujourd'hui, poursuit-il, nous n'avons plus de problème d'électricité à Sédhiou [grâce à] l'obtention d'une centrale qui coûte à l'Etat près de 50 millions en carburant et qui fournit les communes voisines [en électricité]."

Le chef de l'Etat, Macky Sall, ayant donné "cette orientation, il est de notre devoir de prendre le relais", a-t-il encouragé. "Et c'est dans ce cadre que, l'année dernière, nous avons aménagé et moderniser à notre manière des lieux de culte", a-t-il expliqué.

"[... ] l'année dernière, nous avons aménagé et modernisé, à notre manière, des lieux de culte. Et cette année, nous avons identifié des mosquées, dont deux vont être modernisées [à raison de] 3 millions 500 mille FCFA chacune", a indiqué le maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop.

