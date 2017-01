Angola: Appel à redoubler de mesures préventives contre le choléra

Luanda — La population de Luanda doit redoubler et renforcer les mesures préventives contre le choléra, à cause de l'épidémie enregistrée dans la province de Zaïre (nord), même si Luanda n'enregistre aucun cas depuis 2013.

La directrice du bureau provincial de la Santé de Luanda, Rosa Bessa, a appelé le public à prendre des mesures visant à améliorer les conditions d'hygiène dans la maison, et dans l'environnement, et contribuer à la gestion des déchets produits dans les maisons et les environs.

La responsable a aussi demandé de ne pas oublier les soins de base d'hygiène personnelle, comme le lavage des mains avant de manger et après avoir utilisé les toilettes ou des latrines, et s'abstenir de manger des aliments exposés à l'air libre ou suspectés de mauvais conditionnement.

Lavez les fruits et légumes dans l'eau désinfectée avec L'eau de Javel et laissez-les tremper (pour chaque litre d'eau 10 gouttes) et ne boire que de l'eau filtrée, bouillie et désinfectée au chlore, sont d'autres recommandations.

Rose Bessa conseille aussi aux patients d'éviter le contact direct avec les inondations d'eau et des étangs, car il peut provoquer, outre le choléra, l'hépatite et d'autres maladies telles que la fièvre typhoïde.